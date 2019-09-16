Son Dakika Haberleri: Club Brugge-Galatasaray maçının hakemi Slavko Vincic
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Club Brugge-Galatasaray maçının hakemi Slavko Vincic

41 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile Galatasaray arasında 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Club Brugge-Galatasaray maçının hakemi Slavko Vincic, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile Galatasaray arasında 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.


Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.


Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalyan Daniele Orsato, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da İtalyan Michael Fabbri görev alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Club Brugge, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:55 
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