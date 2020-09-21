Çobanlık yaparken hazırlandı, 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika

Çobanlık yaparken hazırlandı, 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu

İstanbul'un ev sahipliğinde 12-13 Eylül tarihlerinde düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcu İbrahim Karateker, büyük sevinç yaşıyor.

Çobanlık yaparken hazırlandı, 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu, System.String[]

İstanbul'un ev sahipliğinde 12-13 Eylül tarihlerinde düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcu İbrahim Karateker, büyük sevinç yaşıyor.

Muş'un Konukbekler beldesinde yaşayan ve çalışmalarını çobanlık yaparken sürdüren 18 yaşındaki İbrahim Karateker, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na kota alabilme hedefiyle hazırlıklarına devam ediyor.

Karateker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kırsalda antrenman yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Elde ettiği başarının kendisini gururlandırdığını dile getiren Karateker, şöyle konuştu:

"Balkan Şampiyonası'ndan önce Denizli'de yapılan Türkiye seçmelerinde Fenerbahçe Kulübü adına yarışarak birinci oldum. Daha sonra İstanbul'da 12 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenen şampiyonada 3 bin metre engelli koşuda Balkan birincisi olarak Türk bayrağını dalgalandırdım. Çok sevinçliyim. Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmeyi istiyorum. Kota alabilmem durumunda orada en iyi şekilde yarışarak ilk 3'e girmeyi ve Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyorum."

Baba Hadi Karateker ise oğluyla gurur duyduğunu belirterek "İbrahim hem ev işlerine yardımcı oluyor hem de beldemize 2 kilometre uzaklıktaki dağda antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyor. Burada hocalarının büyük bir desteği var. Şu anda istediğimiz noktaya ulaştı. Aile olarak çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Avrupa Atletizm Şampiyonası, İstanbul, Engelli, Eylül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çobanlık yaparken hazırlandı, 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika Spor

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