Adana'da çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğü olayın zanlısı 15 ve 16 yaşındaki iki kardeş tutuklandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun kavgada bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 15 ve 16 yaşındaki iki kardeş cezaevine gönderildi.

Ali Hocalı Mahallesi'nde 1 Eylül'de 13 yaşındaki Boran Özdemir'in bıçaklanarak ve başına odunla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan N.T. (15) ve ağabeyi Ö.T. (16) emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Baba Arif (49) ve anne Raziye Özdemir (45) hayatını kaybeden çocuklarının ardından evlerine gelen yakınlarının taziyelerini kabul etti.

Burada gazetecilere konuşan Arif Özdemir, kendisinin sabah erken saatte iş yerine gittiğini, oğlunun da gelmesini beklerken yaralandığı haberini aldığını anlattı. Oğlunun durak yakınında minibüsün geldiği yöne bakarken iki çocuktan birinin "Bana mı baktın?" diyerek tartışmaya başladığını ve aralarında kavga çıktığını öne süren baba Özdemir, şöyle devam etti:

"Oğlum korunmak için yakındaki bir markete sığınmış. Bir süre sonra oğlum tekrar dışarıya çıktığında iki kardeşin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğrayarak yaralanıyor. Hastaneye götürdüğümüzde kalbi durmuştu. Doktorlar yeniden hayata döndürdü ancak uzun süre beynine oksijen gitmediği için kaybettik. Çocuğum hasmım olmayan kişilerce katledildi. Adalet istiyorum. Çocuk yanında bıçak taşıyabiliyorsa, insan öldürmeye cesareti varsa burada ailenin de ihmali vardır."

Anne Raziye Özdemir ise oğlunun babasının iş yerine gitmek için evden çıktıktan beş dakika sonra yaralandığı haberini aldığını ifade etti. Olay yerine gittiğinde oğlunu yerde yaralı halde gördüğünü dile getiren Özdemir, "Ne istediniz benim çocuğumdan. Oğlumun hiçbir suçu, günahı yoktu. Az ceza alırlarsa ne olacak? Çıkacaklar ve yine bir başkasının canı gidecek, yine bir annenin canı yanacak. Bu kadar basit olamaz." diye konuştu.

Olay

Ali Hocalı Mahallesi'nde Boran Özdemir durak yakınında beklediği sırada fırından dönen N.T. ve ağabeyi Ö.T. ile aralarında çıkan kavgada bıçaklanarak ve odunla darbedilerek yaralanmıştı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özdemir olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetmişti. Olayın şüphelisi firari iki kardeş, Özdemir'in vefatından sonra yakınları tarafından polise teslim edilmişti.