Çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs eden annenin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs eden annenin yargılanmasına devam edildi

27.11.2020 15:05
Çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs eden annenin yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Avcılar'da 1,5 yaşındaki kızının vücudunun farklı yerlerini jiletle kesip, çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte ettiği iddia edilen anne Ezgi K'nin yargılanmasına devam edildi.

Avcılar'da 1,5 yaşındaki kızının vücudunun farklı yerlerini jiletle kesip, çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte ettiği iddia edilen anne Ezgi K'nin yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ezgi K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi'nden gelen raporda, sanık Ezgi K'nin atılı suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu bildirildi.

Mahkeme Başkanı Mehmet Faik Saban, sanık Ezgi K'nin çocuğuna ve eşine yazdığı mektupları mahkemeye sunduğunu belirterek, bunları okudu.

Sanık Ezgi K, mektubunda çocuğuna hitaben "Doğum gününde yanında olamayacağım. Siz bunları hiç hak etmediniz. Gelince sana istediğini alacağım. Ne olur beni affet. Böyle olsun istemedim. Seni çok seviyorum. Hakkını helal et." ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz verilen sanık Ezgi K, çocuklarını annesiz bıraktığı için mektubu yazdığını belirterek, "Beni affetmelerini istedim. Onlar mağdur oldu." dedi.

Mahkemede, sanığın, eşi Eray K'ye yazdığı mektup da okundu. Mektupta, "9 ay sonra ilk defa karşılaştık. Biz iyi kötü 13 yılı devirdik. Boşansak da ortak çocuklarımız var." sözleri yer aldı.

Sanık Ezgi K, çocuklarını çok iyi gördüğü için eşine de mektup yazdığını söyledi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına yazı yazılarak sanıkla ilgi rapor hazırlanmasına karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1,5 yaşındaki E.M.K'nin sağlık sorunları nedeniyle annesi Ezgi K. tarafından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğü, doktor Hasan Önal'ın yaptığı tetkikler sonucunda çocuğun istismara uğradığının belirlendiği ve bununla ilgili baba E.K'nin uyarıldığı belirtildi.

Baba E.K'nin anneye bu durumu sorması üzerine sanığın 9 Şubat 2019'da polise giderek olayı anlattığı ifade edilen iddianamede, sanığın doğduktan sonra kızına bir türlü ısınamadığı için farklı zamanlarda bebeğinin burnunun, ağzının ve kulağının iç kısımları ile göbek deliğine şırınga iğnesini defalarca batırarak, bu bölgelerden kan gelmesini sağladığını söylediği anlatıldı.

Sanığın, kızının kafa kısmına, gözlerinin alt kısmına, bacaklarına, kollarına ve göğüs kısmına jiletle kesikler yaptığını, kızının koluna ve yanak kısmına şırınga iğnesiyle çamaşır suyu enjekte ettiğini söylediği dile getirilen iddianamede, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda çocuğun kötü muameleye maruz kaldığı ve yaralanmaların basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek boyutta olduğu kaydedildi.

İddianamede, sanık Ezgi K'nin "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Bakırköy, Adli Tıp, Mahkeme, Avcılar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs eden annenin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray'da 19 ya da 26 Aralık'ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurul resmen ertelendi Türkiye'nin ilk deniz füzesi ATMACA'da seri üretim süreci başladı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, koronavirüse yakalandı Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro önerecek Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişinin de tabancada parmak izi bulundu Tayland'da 12 metre uzunluğunda 5 bin yıllık balina iskeleti bulundu Alışverişten dönen kadın hiç tanımadığı biri tarafından darbedildi Son Dakika! İkinci kez koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı Son Dakika! İçişleri Bakanlığı tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı         
15:27
Son Dakika! HSK, Ankara ve İstanbul Başsavcıları ile birlikte Yargıtay'a 11 yeni üye seçti Son Dakika! HSK, Ankara ve İstanbul Başsavcıları ile birlikte Yargıtay'a 11 yeni üye seçti         
14:58
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu         
14:56
"100 müzisyen intihar etti" tartışması büyüyor! CHP'li vekil, kendisini yalanlayan isme sert çıktı         
14:40
Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar         
14:37
Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil         
14:02
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Bebek gömüldüğü sanılan mezarlıkta köpek cesedi bulundu Bebek gömüldüğü sanılan mezarlıkta köpek cesedi bulundu         
13:14
40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum 40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum         
12:34
Aylardır koronadan korunmayı başaran doktor, eşinin iş yerine gelen maskesiz bir kişi nedeniyle virüse yakalandı Aylardır koronadan korunmayı başaran doktor, eşinin iş yerine gelen maskesiz bir kişi nedeniyle virüse yakalandı         
12:14
Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti         
11:41
Polise, Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş         
11:19
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam         
10:24
Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu         
10:23
Sivaslı esnaf, kafeler kapatılınca giderlerini karşılamak için dükkanının önünde kestane satmaya başladı Sivaslı esnaf, kafeler kapatılınca giderlerini karşılamak için dükkanının önünde kestane satmaya başladı         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 15:45:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs eden annenin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei