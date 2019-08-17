Son Dakika Haberleri: Çocuk istismarıyla suçlanan ABD'li milyarder Epstein'ın otopsi raporunda intihar ettiği kesinleşti
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Çocuk istismarıyla suçlanan ABD'li milyarder Epstein'ın otopsi raporunda intihar ettiği kesinleşti

26 dakika önce

Amerika Birleşik Devletlerin'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein'in otopsi raporunda intihar ettiği kesinleşti. Epstein'in ölümü komplo teorilerine neden olmuştu

Çocuk istismarıyla suçlanan ABD'li milyarder Epstein'ın otopsi raporunda intihar ettiği kesinleşti, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nde kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein'in otopsi raporunda intihar ettiği kesinleşti.

New York Adli Tıp Başhekimlerinden Barbara Sampson, yapılan otopsi raporunun Epstein'in kendini asarak intihar ettiğini ortaya koyduğunu açıkladı. Epstein'in ölümü komplo teorilerine neden olmuştu.
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Amerika Birleşik Devletleri, Jeffrey Epstein, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:03 
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