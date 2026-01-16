Çocuk Koruma Toplantısı Bayburt'ta Yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Yerel

Çocuk Koruma Toplantısı Bayburt'ta Yapıldı

Çocuk Koruma Toplantısı Bayburt\'ta Yapıldı
16.01.2026 14:18
Bayburt'ta çocukların korunmasına yönelik önleyici ve destekleyici hizmetler değerlendirildi.

Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Toplantısı'nda, çocukların korunmasına yönelik Bayburt genelinde yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yürütülen önleyici, koruyucu ve destekleyici hizmetler değerlendirildi.

Toplantıda, risk altındaki çocukların erken tespiti, ihmal ve istismarın önlenmesi, çocukların eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere erişiminin artırılması konularında ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Ayrıca toplantıda, çocukların üstün yararının esas alındığı uygulamaların sahada daha etkin yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuk Koruma Toplantısı Bayburt'ta Yapıldı - Son Dakika

