Son Dakika Haberleri: Çocuk Meclisi Üyeleri Ilgaz'da

Çocuk Meclisi Üyeleri Ilgaz'da

1 saat önce

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, çalışmalarına devam eden Belediye Çocuk Meclisi üyelerini, karne hediyesi olarak, Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezine gönderdi.

Çocuk Meclisi Üyeleri Ilgaz'da, System.String[]
Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, çalışmalarına devam eden Belediye Çocuk Meclisi üyelerini, karne hediyesi olarak, Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezine gönderdi. Ailelerinin de eşlik ettiği çocuklar, kızaklarla kayarak karın tadını çıkardı.

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Çankırı-Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi, bu kez çocuklarla doldu taştı. Belediye Çocuk Meclisi üyeleri, hafta sonunu Yıldıztepe'nin eşsiz manzarası eşliğinde gönüllerince eğlenerek geçirdi. Çocuklara da uygun pisti ile tercih edilen Yıldıztepe Kayak Merkezi, Çocuk Meclisi üyelerini memnun edecek bir karne hediyesi oldu. Üyeler, her fırsatta fikirlerini dinleyip önemsediği ve karne hediyesi sözünü yerine getirdiği için Belediye Başkanı Hüseyin Boz'a teşekkür etti. Karda moral depolayan üyeler, Çankırı'da yaşayan çocukların gür sesi olmaya devam edeceklerini söyledi. - ÇANKIRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

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