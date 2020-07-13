Çocuklar çığlık atmayı öğreniyor - Son Dakika

Çocuklar çığlık atmayı öğreniyor

- Çocuklar çığlık atmayı öğreniyor - Mersin Büyükşehir Belediyesinin 4-7 yaş grubuna yönelik başlattığı 'Mahremiyet Eğitimi' ile çocuklar, cinsel istismara karşı bilgilendirilerek, olası bir tehlike anında çığlık atmaları öğretiliyor Mersin'de 4-7 yaş grubu çocuklara yönelik 'Mahremiyet...

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- Mersin Büyükşehir Belediyesinin 4-7 yaş grubuna yönelik başlattığı 'Mahremiyet Eğitimi' ile çocuklar, cinsel istismara karşı bilgilendirilerek, olası bir tehlike anında çığlık atmaları öğretiliyor

MERSİN - Mersin'de 4-7 yaş grubu çocuklara yönelik 'Mahremiyet Eğitimi' başladı. Cinsel istismara karşı bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirilen eğitimde, çocuklara olası bir tehlike anında çığlık atmaları öğretiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, kadın ve çocuklara yönelik her hafta bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Merkez Yenişehir ilçesi Polisevi karşısındaki Etkinlik Merkezinde düzenlenen etkinliklerden biri de 'Mahremiyet Eğitimi'. Türkiye'de çocuklara yönelik cinsel istismarın önüne geçmek amacıyla yürütülen yoğun çabaya destek ve çocuklarda cinsel istismara karşı erken yaşta bilinç oluşturmak amacıyla her salı ve perşembe günleri gerçekleştirilen eğitimde, sürekli 'sus' telkiniyle büyütülen çocuklar, çığlık atabilme davranışı da geliştiriyor.

"Sen de susma, çocuklar da susmasın"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde görev yapan Psikolog Buket Çankaya koordinesinde 4-7 yaş grubu çocuklara yönelik yürütülen eğitim yaklaşık 40 dakika sürüyor. "Çocuk susar, sen susma" söylemi, Mahremiyet Eğitimi ile "Sen de susma, çocuklar da susmasın" söylemine dönüşüyor.

"Biz çocuğa çığlık attırıyoruz"

Psikolog Çankaya, eğitimle ilgili verdiği bilgide, Mahremiyet Eğitiminde çocuklarda vücudu tanıma, iyi dokunuş ve kötü dokunuş ile duygular üzerine bir seans uyguladıklarını söyledi. Çankaya, "Çocuk herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında bir şekilde güvendiği birilerine bunu söyleyebilmeli. Bu sadece anne-baba olamayabiliyor. Bazen öğretmen olabiliyor. Çocuğun aklına mesela bir polisi aramak gelmiyor. En kötüsü de 4 yaşındaki çocuk polisi aramayı veya bağırmayı bilmiyor. Çığlık atmayı bilmiyor. Biz toplumda hep 'Aman çocuğum sus, sen çok bağırma' şeklinde bir eğitim veriyoruz. Bu şekilde eğitimler verildiği için biz de burada çocuğa çığlık attırıyoruz. Yani yapabileceği kadar çok bağırması gerektiği konusunda antrenmanlar yapıyoruz" dedi.

"Çocuklar, beden söz hakkı bilincini geliştirmiş oluyor"

Çocuğa yönelik cinsel istismar haberlerinin ailelerde de ciddi kaygılar oluşturduğunu belirten Çankaya, en başta çocukta bir bilinç oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı. Çankaya, "Mahremiyet Eğitimi sayesinde çocuklar beden söz hakkı bilincini geliştirmiş oluyor. Aynı zamanda sınırları öğreniyorlar. Bu sınırlar içerisinde nasıl davranmaları gerektiğini, kendilerinin ve başkalarının bedenlerini tanıyorlar" diye konuştu.

"Bir uzmanın anlatması onlar için daha iyi"

Torununu Mahremiyet Eğitimine getiren Nezahat Şahin ise "Bütün çocukların bunu bilmesi gerekiyor. Biz ne kadar anlatsak da aile olduğumuz için bir yerde anlamıyorlar. Oyun gibi görüyorlar. Ama böyle bir etkinlik duyunca hemen geldik. Bir uzmanın anlatması onlar için daha iyi. Bağırdığı zaman biz 'susun' dediğimizde, bu çocuk her halükarda sıkıştığı zaman susar. Ama biz onu bağırmaya alıştırdığımızda, bir yerde kendini savunamadığı zaman muhakkak çığlık atar" ifadelerini kullandı.

Çankaya, Mersin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çocuklar çığlık atmayı öğreniyor - Son Dakika
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