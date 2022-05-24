Çocuklar, geri dönüşümle "Atıksız Bir Dünya Mümkün" diyecek

Hempa Çocuk Derneği, atölye çalışmalarını sürdürdüğü projeyle çocuklara, atıksız bir dünyanın mümkün olduğu fikrini aşılamayı amaçlıyor.

Çocuklara yönelik yaptıkları çalışmalarla Vakıf İnsan Ödülüne layık görülen Hempa Çocuk Derneğinin Başkanı İbrahim Enes Duruay, ödüle ilişkin duygularını ve projelerini AA muhabirine anlattı.

Yüzyıllardır bu topraklarda var olan vakıf kültürünün, sosyal devlet anlayışını da güçlendiren çok önemli bir unsur olduğunu belirten Duruay, olabildiğince geçmişten beslenerek ve bugüne uyarlayarak, dünya standartlarındaki değerleri de yakalayarak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yaptıkları çalışmaların Vakıf İnsan Ödülü ile taçlandırılmasının kendileri için önemli olduğunu belirten Duruay, 22 yaşında bir genç olarak bu ödülü almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Tamamı gönüllü, üniversite, lise öğrencisi gençlerden oluşan bir ekiple çalışmalarını yürüttüklerini belirten Duruay, "Burada gönüllü olan gençler vakıf kültüründeki toplum ve toplumun diğer fertleri için yaşama kültürünü benimsemiş oluyorlar. Bu da bireye kendini değerli hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

"Çöp olarak gördüğümüz, çocukların elinde sanata dönüşüyor"

Yeni projelerine ilişkin de bilgi veren Duruay, çocuklara atıksız bir dünyanın mümkün olduğu fikrini aşılamak ve özellikle fabrika üretimi materyallerin ne kadar değerli olduğunu göstermek için bir sanat atölyesi düzenlediklerini kaydetti.

Buna "geri dönüşüm sanatı" dediklerini belirten Enes Duruay, şöyle devam etti:

"Bunlar atık malzemeler. Hepimizin evinde çıkan, sokakta bulduğumuz ya da yaptığımız çalışmalardan artan materyalleri çocuklara veriyoruz ve 'Hadi hayal gücünüzle bunları yeniden dönüştürelim.' diyoruz. Bizim çöp olarak gördüğümüz materyaller çocukların elinde birer sanat eserine dönüşüyor. Kendi yaş gruplarına yakın çocukları bir araya getirip ekipler halinde dağıtıyoruz ve bu sanat eserlerini üretebilmeleri için atık malzemelerle buluşturuyoruz. Bunlar hepimizin kullandığı, çöpe attığı ve yeniden dönüşmez diye düşündüğümüz malzemeler oluyor. Çocuklar bu malzemeleri kullanılabilir hale getiriyorlar. Örneğin plastik bir şişeyi kesip etrafını süsleyerek bir kalemlik yapıyoruz."

İbrahim Enes Duruay, atölye şeklinde gerçekleştirdikleri bu projeyi yaz itibarıyla Ankara'nın bütün ilçelerinde yaygınlaştırmak, kreşlerde, anaokullarında ve parklarda çocuklarla bu çalışmayı buluşturmak, daha fazla çocuğa ulaşmak ve daha fazla atığı geri dönüştürmek istediklerini sözlerine ekledi.