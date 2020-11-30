Çocuklar hem söyledi hem yönetti

Türkiye'nin 10 farklı ilinde, köy okullarında eğitim gören 12 öğrenci "Sevgi Çiçekleri" adlı çocuk şarkısını seslendirip klibini çekti. Söz ve müziği İsa Coşkuner'e ait çocuk şarkısını seslendiren öğrenciler bir müzik klibinin nasıl çekildiğini, hangi safhalardan geçtiğini ve nasıl ortaya çıktığını da pratikte anlama imkanına kavuştu. Okullarının bahçesine kurulan bir set ortamında kimi öğrenci kameraman, kimisi şarkıcı oldu.