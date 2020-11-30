Çocuklar hem söyledi hem yönetti - Son Dakika

Çocuklar hem söyledi hem yönetti

30.11.2020 08:29
Çocuklar hem söyledi hem yönetti, System.String[]

Türkiye'nin 10 farklı ilinde, köy okullarında eğitim gören 12 öğrenci "Sevgi Çiçekleri" adlı çocuk şarkısını seslendirip klibini çekti.

Türkiye'nin 10 farklı ilinde, köy okullarında eğitim gören 12 öğrenci "Sevgi Çiçekleri" adlı çocuk şarkısını seslendirip klibini çekti. Söz ve müziği İsa Coşkuner'e ait çocuk şarkısını seslendiren öğrenciler bir müzik klibinin nasıl çekildiğini, hangi safhalardan geçtiğini ve nasıl ortaya çıktığını da pratikte anlama imkanına kavuştu. Okullarının bahçesine kurulan bir set ortamında kimi öğrenci kameraman, kimisi şarkıcı oldu.

Çocuklar hem söyledi hem yönetti

Türkiye, Müzik, Çocuk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Çocuklar hem söyledi hem yönetti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı Canlı yayında gelen soruya sinirlenen Fatih Altaylı küplere bindi: A be beyinsiz! Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı: Dövmeyeceksen niye götürüyorsun karakola? F.Bahçe yöneticisi Alper Pirşen'den çok sert hakem tepkisi: Beşiktaş ve TFF bu eserinden utanmalı Irak'ta füze saldırısı düzenlenen petrol rafinerisinde yangın çıktı Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! Yeni kısıtlamalar gelecek mi? CHP'li ilçe başkanının cinsel istismarına uğrayan genç kızın tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı
Çukur'un 105. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı! Sinan Engin konuk oyuncu oluyor Çukur'un 105. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı! Sinan Engin konuk oyuncu oluyor         
08:16
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan hükümetinin istifa etmesini isteyip erken seçim çağrısı yaptı Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan hükümetinin istifa etmesini isteyip erken seçim çağrısı yaptı         
07:35
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu         
07:23
Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'deki tüm yenilmezlik serileri sona erdi Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'deki tüm yenilmezlik serileri sona erdi         
23:22
BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı         
22:48
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı         
22:24
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden         
21:54
Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop hayatını kaybetti Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop hayatını kaybetti         
21:43
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı         
21:24
Hollywood filmlerinden sıkılanlara! İşte dünya sinemasının 10 şaheser filmi Hollywood filmlerinden sıkılanlara! İşte dünya sinemasının 10 şaheser filmi         
21:01
17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu 17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu         
21:00
2. kattan düşen Görkem bebeği çanak anten hayatta tuttu! İşte o anlar 2. kattan düşen Görkem bebeği çanak anten hayatta tuttu! İşte o anlar         
20:21
Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi         
16:04
54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı         
14:29
Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti         
13:14
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak         
10:56
Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 08:33:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuklar hem söyledi hem yönetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei