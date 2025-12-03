Bakan Göktaş açıkladı 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı kapıda - Son Dakika
Bakan Göktaş açıkladı 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı kapıda

03.12.2025 18:10
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, internete erişimi olan her 10 çocuktan 6'sının her gün tanımadığı kişilerle iletişim kurduğunu, bunun da çocuklar için ciddi risk oluşturduğunu söyleyerek, çocukların dijital güvenliği için hazırlanan yeni sosyal medya düzenlemesinde, 15 yaşından küçük çocuklara sosyal ağ sağlayıcılarının kesinlikle hizmet sunmaması ve hesap açmaması yönünde hüküm getirileceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara hizmet sunmama ve hesap açtırmama yükümlülüğü getirilmesini önerdiklerini açıkladı. Göktaş, "Yasaklayıcı değil, alanı düzenleyici ve denetleyici bir rol üstlenmek gerekiyor. Beyana dayalı olmayan yaş doğrulama mekanizmaları zorunlu hale getirilmeli" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş başkanlığında toplandı. Komisyonun açılışında konuşan Maviş, dijital ortamların çocuklar için fırsatlar barındırmakla birlikte ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti. Maviş, ebeveynlerin çocuklarının çevrim içi davranışlarını yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.

RAKAMLAR ÜRKÜTÜCÜ: HER 10 ÇOCUKTAN 6'SI...

Komisyona "Dijital Ortamda Çocukların Korunması" başlıklı bir sunum yapan Bakan Göktaş, dijital mecraların çocukları derinden etkilediğini belirterek çarpıcı veriler paylaştı. İnternete erişimi olan her 10 çocuktan 6'sının tanımadığı kişilerle iletişim kurduğunu söyleyen Göktaş, bunun ciddi güvenlik riskleri doğurduğunu ifade etti.

Göktaş, sosyal medya kullanımının çocuklarda kaygı, depresyon, özdeğer eksikliği ve dijital bağımlılık yarattığını belirterek, "Ergenlerde depresyon riski yüzde 35 artıyor. 14–17 yaş arası gençlerin yüzde 46'sı kendini yetersiz hissediyor" dedi.

ESTETİK BASKISI VE DİKKAT SÜRESİ UYARISI

Bakan Göktaş, sosyal medyanın çocukların beden algısını bozduğunu ve gençler arasında estetik yaptırma düşüncesinin arttığını söyledi. Göktaş, "Sosyal medyada günde üç saatten fazla zaman geçiren gençlerin yüzde 28'i estetik yaptırmayı düşünüyor" derken çocukların dikkat süresinin son 10 yılda en az yüzde 30 azaldığını kaydetti.

Göktaş, "Çocuklarımız için daha güvenli bir dijital dünya oluşturmak istiyoruz. Teknoloji şirketlerinin de bu konuda sorumluluk alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Aliekber METE-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Medya, Teknoloji, Politika, Medya, Son Dakika

