Çocuklar, sorunlarına KDK'da çözüm arıyor - Son Dakika

KAMU Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, çocukların da sorunlarını çözmek için kuruma başvurduğunu belirterek, "Çocukları çok önemsiyoruz. İlkokul 4'üncü sınıfa giden öğrencilere ders kitaplarında hak aramayı öğretiyoruz" dedi.

Toplumun her kesiminin, yargıya gitmeden hak aramak için başvurduğu, Türkiye'nin 2012'de çıkarılan yasayla tanıştığı Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK), yani 'ombudsmanlık' mekanizması, yoğun ilgi gördü. KDK, her geçen gün daha fazla başvuru almaya başladı. KDK'ya, 2022 yılının ilk 4 ayında 5 bin 780 başvuru yapıldı. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bu başvuruların 1416'sının kamu personeliyle ilgili, 1199'unun adalet, milli savunma ve güvenlik ile 644'ünün de belediyelerle ilgili gelen konuları içerdiğini söyledi. "Bu sıralamayı ekonomi, maliye ve vergi, çalışma ve sosyal güvenlik ile eğitim-öğretim ve gençlik spor konuları takip etti" diyen Malkoç, Bursa'dan ise kurulduğu günden bu yana KDK'ya 5 bin 960 başvuru geldiğini belirtti.

Kuruma gelen başvuru sayılarını da açıklayan Malkoç, "Kurumumuza 2021 yılının ilk 4 ayında 6 bin 844 başvuru gelmiştir. Kamu Denetçiliği Kurumu, 2021 yılı içerisinde toplamda ise 18 bin 843 başvuru aldı. Kurumumuza 2021 yılında yapılan 18 bin 843 adet şikayet başvurusunun yanında, 2020 yılından devreden 2 bin 939 adet dosya ile birlikte toplamda, 21 bin 782 adet dosya bu dönemde incelemeye alınmış, başvuruların 19 bin 740 tanesi sonuçlandırılmıştır. 2022 yılının ilk 4 ayında ise geçen yıldan aktarılan dosyalarla birlikte 5 bin 859 adet dosya sonuçlandırıldı" dedi.ELEKTRİK DİREĞİNİN BAŞKA YERE NAKLİNİ İSTEDİKDK'ya yapılan başvurulardan bahseden Malkoç, şöyle konuştu: "Bir başvuru sahibi evine bitişik konumda olan elektrik direğinin başka bir yere naklini istedi. Bir öğrenci de okul kantinindeki yiyeceklerin çok pahalı olduğunu söyleyerek çözüm bulunmasını istedi. Bir öğrenci KDK'ya çocuk internet sayfası üzerinden başvuru yaptı. Öğrenci; üniversite sınavına gireceğini ancak kitaplarının olmadığını belirtmiş ve bu konuda yardım talebinde bulundu. Engelli vatandaşlarımız, belediye tarafından engellilere mahsus ücretsiz seyahat kartı uygulamasını kabul etmediğini, kendilerine kartsız seyahat hakkı tanınması talebiyle kurumumuza başvurdu. Bir vatandaş oturduğu binanın internet altyapısı olmadığını, bağlanmasını talep ettiğini, sürekli oyalandığını çocuğunun 1'inci sınıfa başladığını, internetin çok gerekli olduğunu söyleyerek KDK'ya başvurdu. Bir başka vatandaş ise depremde hasar gördüğünü iddia ettiği konutu için DASK sigorta poliçe bedeli kapsamında tam hasar ödemesi yapılmasını istedi. Başvurular arasında en ilginç olanlardan biri de bir vatandaşımız elektrik direğinin iki katlı evine bitişik olduğunu ve tehlike arz ettiğini iddia ederek, elektrik direğinin kaldırılarak yeni bir yere nakledilmesini talep etti."OKULDAKİ KALORİFERLERİN TAMİRİ İÇİN OMBUDSMANA BAŞVURDUKuruma çocuklardan da çok sayıda başvuru geldiğine dikkat çeken Malkoç, "Çocukları çok önemsiyoruz. İlkokul 4'üncü sınıfa giden öğrencilere ders kitaplarında hak aramayı öğretiyoruz" dedi.

Çocuklardan gelen ilginç başvurulardan örnekler veren Malkoç, 'Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alıyorum, EBA şifresini unuttum yeni bir şifre verilmesini istiyorum' diyen bir öğrencimiz kurumumuza başvurdu. 'Mahallemdeki parkta oyuncaklar kırık yenilenmesini istiyorum', 'Sürekli öğretmenim değişiyor, artık değişmemesini istiyorum', 'Okulumda kaloriferler yanmıyor çok üşüyorum. Kaloriferlerin tamir edilmesini istiyorum', 'Evimin yakınındaki otobüs durağını kaldırdılar, tekrar durağın oraya gelmesini istiyorum', 'Yaz tatilinde köye gidiyoruz, orada oyun parkı yok, köyümüze park yapılmasını istiyorum', 'Mahallemdeki kedilere harçlığımla kedi maması alıyorum harçlığım yetmiyor bana bu konuda yardımcı olun', 'Okul bahçemize yeni bina yapılacak bizim oyun alanımız daralacak, çözüm bulunmasını istiyorum', 'Engelli öğrenciyim okulumda engelli rampası yok, okuluma engelli rampası yapılmasını istiyorum' gibi başvuruların yanı sıra okulda kitabının kaybolduğunu söyleyerek, yeni bir kitap verilmesini isteyen öğrencimiz de var. Okul kantinindeki yiyecekler pahalı olduğu için çözüm bulunmasını isteyen öğrencimiz de var" diye konuştu.