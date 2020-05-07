Çocuklara ilham veren yeni su şişeleri - Son Dakika
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Çocuklara ilham veren yeni su şişeleri

6 saat önce

Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve sağlıklı kalmak için düzenli olarak su içmenin daha fazla önem kazandığı bugünlerde, çocukların su tüketim alışkanlığı kazanmasını hedefleyen Nestlé Pure Life, daha önce piyasaya sürdüğü Barbie şişelerine yepyeni bir seri daha ekledi.

Çocuklara ilham veren yeni su şişeleri, System.String[]

Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve sağlıklı kalmak için düzenli olarak su içmenin daha fazla önem kazandığı bugünlerde, çocukların su tüketim alışkanlığı kazanmasını hedefleyen Nestlé Pure Life, daha önce piyasaya sürdüğü Barbie şişelerine yepyeni bir seri daha ekledi.


Nestlé Pure Life Barbie Kariyer Serisi, astronottan ressama, futbolcudan doktora 9 farklı tasarımı ile çocukların farklı meslekleri tanımalarına olanak sağlıyor. Tüketim sonrasında birer oyuncağa dönüşen Barbie Kariyer Serisi şişeleri, oyunlarının birer parçası olarak çocukların hayal gücünü destekliyor.


Dünyanın lider ambalajlı su markası Nestlé Pure Life, bu yıl özellikle kız çocuklarına, kariyer seçimlerinde ilham verecek yepyeni bir seriyi satışa sundu. Ressam, doktor, astronot, futbolcu, aşçı, aktris, pilot, bilim insanı ve müzisyen mesleklerini temsil eden Nestlé Pure Life Barbie Kariyer Serisi, tüketildikten sonra da 9 farklı Barbie oyuncağına dönüşüyor. Su tüketimini keyifli hale dönüştüren ve çocukların farklı meslekleri tanımalarına yardımcı olan yeni seri ile Nestlé Pure Life, atılmadan oyuncak olarak kullanılmaya devam eden şişeleriyle çocuklarda geri kazanım bilincini oluşturmaya da destek oluyor. Özel koruma bandı sayesinde ebeveynlerin güvenini kazanan Nestlé Pure Life, yeni kariyer şişesi ile de çocukların hayal dünyasında yerini alıyor.


Yeni Barbie şişeleriyle ilgili bilgi veren Nestlé Pure Life Marka Müdürü Melike Karagöz, "Nestlé Pure Life olarak Barbie Kariyer Serisi ile farklı meslekleri öğretmeyi ve kız çocuklarının kariyer seçiminde ilham olmayı istiyoruz. Oyuncağa dönüşen serimiz ve sularımız üzerindeki geri kazanım hatırlatmalarıyla da çocukların çevre bilinci kazanmalarına destek olmayı hedefliyoruz. Eğlenceli yeni serimiz ile çocuklar keyifle ve istekle su içiyorlar. Böylece çocuklarımız erken yaşlarda su tüketim alışkanlığı kazanıyor, geri kazanım konusunda bilinçleniyor ve meslek seçiminde cinsiyet ayrımına yer olmadığını öğrenmiş oluyorlar" dedi.


Nestlé Pure Life Barbie Kariyer Serisi tüm Migros marketlerden temin edilebiliyor. - BURSA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 10:04 Kaynak: İHA


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