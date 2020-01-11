Çocuklara sömestir hediyesi Tuzla Akvaryum ve Aslan Park'tan - Son Dakika

Vahşi doğanın yırtıcı aktörleri, aslanlar, timsahlar, köpek balıkları sömestirde Tuzla'da yer alan Aslan Park ve Tuzla Akvaryum'da çocukları bekliyor.

Viaport Tuzla'dan yapılan açıklamaya göre, Viaport Tuzla her tatil döneminde olduğu gibi bu sömestirde de öğrenci ve velilere özel avantajlar sunuyor. Sömestir tatilinin başladığı 17 Ocak'tan 2 Şubat'a kadar sürecek kampanyaya göre Aslan Park veya Tuzla Akvaryum yetişkin bileti fiyatı 69 TL yerine 49 TL, öğrenci bilet fiyatı ise 59 TL yerine 39 TL olacak. İki heyecanı bir arada yaşamak isteyen ziyaretçiler, Aslanpark ve Tuzla Akvaryum için 69 TL'lik tek bilet alabililecekler.

Köpek balıkları ve timsahlar bir arada



Açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk ve tek iklim temalı akvaryumu olarak hayata geçirilen Tuzla Akvaryum, içinde bulundurduğu egzotik canlı nüfusu ile dünyada sayılı hayvanat bahçeleri arasında gösteriliyor. Canlı çeşitliliğiyle dikkati çeken Tuzla Akvaryum, Türkiye'de köpek balıkları, timsahları, su samurları, dev kaplumbağaları ve on binlerce farklı okyanus canlısının bir arada görülebileceği tek yer olarak öne çıkıyor.

Elle balık, kaplumbağa, kuş ve vatoz besleme olanağı da sunan Tuzla Akvaryum, öğrencileri ve aileleri bekliyor. Sömestirde Tuzla Akvaryum'u tercih eden ziyaretçiler Karne Kampanyası sayesinde keşfedilmemiş dünyaları yakından tanıma fırsatı yakalayacak.

Beyaz aslanlar, Aslan Park'ta

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aslan, kaplan, leopar ve jaguar gibi 4 büyük kedi türüyle birlikte ülkemizin endemik türlerinden Anadolu vaşağı, karakulak,serval ve vaşağa ev sahipliği yapan Aslan Park, vahşi doğa meraklıları için eşsiz bir deneyim fırsatı sunuyor. Geçen aylarda 4 tanesi Türkiye'ye getirilen ve dünyada sadece 30 tane kaldığı bilinen beyaz aslanlar da Aslan Park'ın misafirleri arasında yer alıyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanların üremesinde ülkemizde fark yaratan bir konumda olan Aslan Park, geçen aylarda dünyaya gelen 3 yavru Bengal kaplanı, 2 karakulak ve 1 aslanla azalan kedi nüfusunun artmasında ne kadar önemli bir rol oynadığını gösterdi. Sömestir tatilinde Aslan Park'a gelen ziyaretçiler Karne Kampanyası sayesinde daha avantajlı koşullarda Afrika'ya gitmeden safari yapma olanağı bulacak"