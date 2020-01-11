Çocuklara sömestir hediyesi Tuzla Akvaryum ve Aslan Park'tan - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklara sömestir hediyesi Tuzla Akvaryum ve Aslan Park'tan - Son Dakika

Çocuklara sömestir hediyesi Tuzla Akvaryum ve Aslan Park'tan

6 saat önce

Vahşi doğanın yırtıcı aktörleri, aslanlar, timsahlar, köpek balıkları sömestirde Tuzla'da yer alan Aslan Park ve Tuzla Akvaryum'da çocukları bekliyor.

Çocuklara sömestir hediyesi Tuzla Akvaryum ve Aslan Park'tan, System.String[]

Vahşi doğanın yırtıcı aktörleri, aslanlar, timsahlar, köpek balıkları sömestirde Tuzla'da yer alan Aslan Park ve Tuzla Akvaryum'da çocukları bekliyor.

Viaport Tuzla'dan yapılan açıklamaya göre, Viaport Tuzla her tatil döneminde olduğu gibi bu sömestirde de öğrenci ve velilere özel avantajlar sunuyor. Sömestir tatilinin başladığı 17 Ocak'tan 2 Şubat'a kadar sürecek kampanyaya göre Aslan Park veya Tuzla Akvaryum yetişkin bileti fiyatı 69 TL yerine 49 TL, öğrenci bilet fiyatı ise 59 TL yerine 39 TL olacak. İki heyecanı bir arada yaşamak isteyen ziyaretçiler, Aslanpark ve Tuzla Akvaryum için 69 TL'lik tek bilet alabililecekler.

Köpek balıkları ve timsahlar bir arada


Açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk ve tek iklim temalı akvaryumu olarak hayata geçirilen Tuzla Akvaryum, içinde bulundurduğu egzotik canlı nüfusu ile dünyada sayılı hayvanat bahçeleri arasında gösteriliyor. Canlı çeşitliliğiyle dikkati çeken Tuzla Akvaryum, Türkiye'de köpek balıkları, timsahları, su samurları, dev kaplumbağaları ve on binlerce farklı okyanus canlısının bir arada görülebileceği tek yer olarak öne çıkıyor.

Elle balık, kaplumbağa, kuş ve vatoz besleme olanağı da sunan Tuzla Akvaryum, öğrencileri ve aileleri bekliyor. Sömestirde Tuzla Akvaryum'u tercih eden ziyaretçiler Karne Kampanyası sayesinde keşfedilmemiş dünyaları yakından tanıma fırsatı yakalayacak.

Beyaz aslanlar, Aslan Park'ta

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aslan, kaplan, leopar ve jaguar gibi 4 büyük kedi türüyle birlikte ülkemizin endemik türlerinden Anadolu vaşağı, karakulak,serval ve vaşağa ev sahipliği yapan Aslan Park, vahşi doğa meraklıları için eşsiz bir deneyim fırsatı sunuyor. Geçen aylarda 4 tanesi Türkiye'ye getirilen ve dünyada sadece 30 tane kaldığı bilinen beyaz aslanlar da Aslan Park'ın misafirleri arasında yer alıyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanların üremesinde ülkemizde fark yaratan bir konumda olan Aslan Park, geçen aylarda dünyaya gelen 3 yavru Bengal kaplanı, 2 karakulak ve 1 aslanla azalan kedi nüfusunun artmasında ne kadar önemli bir rol oynadığını gösterdi. Sömestir tatilinde Aslan Park'a gelen ziyaretçiler Karne Kampanyası sayesinde daha avantajlı koşullarda Afrika'ya gitmeden safari yapma olanağı bulacak"

Türkiye, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobilin tasarım belgeseli yayınlandı
Memur emeklilerine 3 aylık fark olarak en az 416 lira yatırılacak Ünlü araştırma şirketi açıkladı: Dünyada 10 yılda havacılığa Türkiye ve THY damga vurdu Eksi 10 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girdiler

Son Dakika Haberleri
15:52 Sabiha Gökçen Havalimanı'na iki ödül - Son Dakika
15:52 Fırtınada zarar gören ağaçlara bakım yapıldı - Son Dakika
15:51 BAŞAKŞEHİR'DE ÖLÜMDEN KAÇIŞ KAMERADA - Son Dakika
15:51 DOĞA KOLEJİ ÖNÜNDE VELİLERDEN ÖĞRETMENLER İÇİN EYLEM - Son Dakika
15:46 Organ nakli olan ve ölen üçüncü hasta Ali Uslu defnedildi - Son Dakika
15:30 Pazar günü için plan yapanlar dikkat! İstanbul Valiliği uyardı - Son Dakika
11:06 Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 15:54:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuklara sömestir hediyesi Tuzla Akvaryum ve Aslan Park'tan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]