Çocuklardan Kardan Kız Kulesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çocuklardan Kardan Kız Kulesi

Çocuklardan Kardan Kız Kulesi
10.01.2026 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Ersoy, kardan Kız Kulesi yapan çocukları İstanbul'da ağırladı, kültürel değerleri tanıttı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Kızılelma köyünde kardan İstanbul'daki Kız Kulesi'nin benzerini yapan çocuklarla bir araya geldi.

Çocukların kardan Kız Kulesi manzarasında çay içtiği anlar, sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.

Hayal güçleri ve emekleriyle takdir toplayan Adem Soylu ile yeğenleri Rasim Soylu, Badesu Soylu, İlyas Şahin ve İlker Şahin, İstanbul'da Bakan Ersoy'un misafiri oldu.

İki gün boyunca İstanbul'u gezen çocuklar, Ersoy'la Üsküdar'da Kız Kulesi'ne karşı çay içti, ardından kuleyi gezdi. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin'in de eşlik ettiği programda, Kız Kulesi Müzesi Müdürü Ali İlker Tepeköy çocuklara yapının tarihçesi hakkında bilgi verdi.

"Çocuklarımızın kültürel değerlerimizi tanıması için her fırsatı değerlendiriyoruz"

Gezinin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Bakan Ersoy, çocukların amcalarıyla birlikte yaptığı kardan Kız Kulesi'ni sosyal medyada gördüklerini ve gerçek Kız Kulesi'nin önünde çay içme hayallerini gerçekleştirmek adına onları İstanbul'da ağırladıklarını söyledi.

Ersoy, çocukların Kız Kulesi'nin yanı sıra Galata Kulesi, Atatürk Kültür Merkezi ve Atlas 1948 Sineması'nı gezdiğini belirterek, "Bakanlık olarak zaten biz geleceğe miras bırakacağımız çocuklarımızın Anadolu'yu, kültürümüzü ve kültürel değerlerimizi tanıması için her fırsatı değerlendiriyoruz. Bu kapsamda da güzel bir çalışma oldu." dedi.

Geleceğe Miras Projesi'ne de değinen Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Bu projeyle birlikte şu anda 260 noktada arkeolojik kazı çalışmalarımız yoğun şekilde yayıldı. Aynı zamanda karşılama merkezleri, gezi noktaları yaratıldı. Bakanlığımıza bağlı kurumlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yaptığımız işbirlikleriyle de gençleri ve çocuklarımızı müze ve ören yerlerimize getirip oraları tanımalarını, görmelerini sağlıyoruz."

"Yaşayan Miras Okulu" projesi, 12 şehirde gerçekleştirilecek

Yeni başlattıkları "Yaşayan Miras Okulu" projesinin ilk denemesini de Ankara'daki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde gerçekleştirdiklerini aktaran Ersoy, "Proje çok başarılı oldu. Özellikle yok olmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarımızın, 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ünvanına sahip ustalarımız ve bakanlık sanatçılarımız tarafından gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla çocuklarımızın eğitilmesini hedefleyen bir çalışma." diye konuştu.

Bakan Ersoy, "Yaşayan Miras Okulu"nun çok yoğun ziyaretçi aldığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Projede ilk olarak 12 şehri hedefliyoruz. Şehirlerdeki etnografya müzelerinde Yaşayan Miras Okulunu yaygınlaştıracağız ve o illerdeki çocuklarımız düzenli şekilde Yaşayan Miras Okuluna gelebilecek. Çocuklarımızın geleneksel kültürel mirasımızı öğrenmeleri ve bunları gelecek nesillere aktarmaları için böyle yoğun bir çalışmayı başlattık. İnşallah bundan sonra da bu tarz faaliyetleri bakanlık olarak artıracağız."

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi, İstanbul, Kültür, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklardan Kardan Kız Kulesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin “çay tiryakisi“ şehri belli oldu Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı Türkiye'nin "çay tiryakisi" şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı
Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu Aralarında Özgür Özel de var Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu! Aralarında Özgür Özel de var
Fahiş aidatlara “dur“ diyecek düzenleme Meclis’e sunuldu Fahiş aidatlara "dur" diyecek düzenleme Meclis'e sunuldu
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz’e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı 3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

10:03
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
10:02
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
09:29
Halep YPG’den tamamen temizlendi
Halep YPG'den tamamen temizlendi
08:35
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
08:11
Köşeye sıkışan YPG’den Halep kararı
Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı
07:53
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
07:43
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 11:25:00. #7.11#
SON DAKİKA: Çocuklardan Kardan Kız Kulesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.