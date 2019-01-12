Çocuklardan 'Şiddet' Sorusuna 'Çok Üzülürüz' Yanıtı

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde sosyal medya paylaşımları yapan Tamer ve Caner Karakaş kardeşlerin hazırladığı videoda çocuklara, 'Arkadaşlarınıza şiddet uygulansa ne hissedersiniz?

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde sosyal medya paylaşımları yapan Tamer ve Caner Karakaş kardeşlerin hazırladığı videoda çocuklara, 'Arkadaşlarınıza şiddet uygulansa ne hissedersiniz?' sorusu yöneltildi. Şiddet karşısında çok üzüleceklerini belirten çocukların duyguları yüzlerine de yansıdı.



Fındıklı'da yaşayan ve 'Cozurtan İkizler' ismiyle sosyal medya üzerinden çeşitli paylaşımlarda bulunan Taner Karakaş (26) ve Caner Karakaş (27) kardeşler, "Şiddeti bir de çocukların gözünden görelim istedik" açıklamasıyla video yayınladı. 'Çocukların gözünden şiddet' adlı video kısa sürede ilgi gördü ve hızla paylaşıldı.



Video hazırlanırken çocuklara pedagog ve ailelerinin gözetiminde sorular soruldu. Çocuklara ilk önce sevdikleri şeylerin ne olduğu soruldu. Daha sonra çocuklara 'Arkadaşlarınıza şiddet uygulansa ne hissederdiniz?' sorusu yöneltildi. Soru karşısında neşeli halleri ve mimikleri değişen çocukların, şiddet düşüncesi karşısındaki üzüntüleri görüntülere yansıdı.



'ONLARIN CANI ACIYOR VURUNCA'



Çocuklar, arkadaşlarının şiddet görmesi durumunda neler hissedecekleri sorusuna "Üzülürdüm, birazcık da sinirlenirdim", "Onları dövmesinler çünkü onların canı acır", "Çok üzülürüm. Sonra onu okula geri getirmeye çalışırdım", "Konuşmak gerek, vurmayıp ceza verilebilir", "Mutsuz olurdum", "Elimden geleni yapardım", "Çocuklara vurmasınlar çünkü onların canı acıyor vurunca" diye yanıtlar verdi. - Rize

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