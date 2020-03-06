Çocukları için üniversite hayali kurarken dolandırıldılar - Son Dakika
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Çocukları için üniversite hayali kurarken dolandırıldılar

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çocuklarının üniversiteyi kazanması için bir özel bir eğitim kurumuna kaydettiren 20'nin üzerinde veli dolandırıldıkları iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

Çocukları için üniversite hayali kurarken dolandırıldılar, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çocuklarının üniversiteyi kazanması için bir özel bir eğitim kurumuna kaydettiren 20'nin üzerinde veli dolandırıldıkları iddiası ile suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri savcılık talimatıyla kurum yöneticisi ve çalışanı 7 kişi gözaltına alındı.


Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde üniversiteye hazırlık kursları üzerine faaliyet gösteren eğitim kurumu tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla öğrenci velisi savcılığa giderek şikayette bulundu. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri dershane müdürü G.Ö. ile birlikte Ş.Ö., K.Ö., G.K., N.A., G.A. ve İ.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken olayı duyan mağdur veliler dershaneye gelerek bilgi almak istedi ancak kapalı olunca polis karakoluna gitti.


Kızının iyi bir üniversite kazanması için söz konusu eğitim kurumuna kaydını yaptırdığını ve bankadan kredi çekerek 20 ay vade ile taksitlerini ödemeye çalıştığını anlatan E. Akbaş'ın babası Ayhan Akbaş, burs vaadiyle ikinci kez kendisinden ödeme alınarak dolandırıldığını söyledi. Eğitim kurumuna toplamda 12 bin TL verdiğini ifade eden Akbaş, işin içerisinde olan tüm idareci ve çalışanlardan şikayetçi olduğunu dile getirdi. Kendisi gibi yaklaşık 25 öğrenci velisinin daha dolandırıldığını ve mağdur olduğunu öğrendiğini belirten Akbaş, vatandaşların but tür kurumları iyi araştırıp çocuklarını kayıt ettirmeleri uyarısında bulundu.


Eğitim kurumu polis tarafından kapatılırken, gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:26 Kaynak: İHA
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