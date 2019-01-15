Son Dakika Haberleri: Çocuklarımız Allah Sevgisiyle Yetişsin İstiyoruz"

Çocuklarımız Allah Sevgisiyle Yetişsin İstiyoruz"

18 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, değerlerin emanet edileceği en önemli varlıkların çocuklar olduğunu belirterek, "Çocuklarımız Allah, Peygamber, Kur'an-ı Kerim ve vatan sevgisiyle yetişsin istiyoruz.

Çocuklarımız Allah Sevgisiyle Yetişsin İstiyoruz
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, değerlerin emanet edileceği en önemli varlıkların çocuklar olduğunu belirterek, "Çocuklarımız Allah, Peygamber, Kur'an-ı Kerim ve vatan sevgisiyle yetişsin istiyoruz." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Ankara İl Müftülüğünce düzenlenen "Cami Çocuk Buluşması" kapsamında 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileriyle Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde bir araya geldi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, çocukların camilerin ve vatanın neşesi olduğunu ifade ederek, "Bizim ileride değerlerimizi emanet edeceğimiz en önemli varlığımız çocuklarımızdır. Çocuklarımız Allah, Peygamber, Kur'an-ı Kerim ve vatan sevgisiyle yetişsin istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kur'an kursları kapsamında milletin değerleriyle dolu ahlaklı bir neslin yetişmesinin amaçlandığını vurgulayan Erbaş, eğitimlerde saygılı, dürüst olma ve doğru konuşmanın öneminin anlatıldığını bildirdi.

Erbaş, Kur'an kursu öğreticilerine eğitim konusunda tavsiyelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimizin metodunu asla aklınızdan çıkarmayınız. Hz. Muhammed buyuruyor ki 'Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz.' İşte bizim ölçümüz, prensiplerimiz, ilkelerimiz budur, sevdirerek öğretmek. Çocuklarımıza çok sıcak davranacağız. Ne mutlu velilerimize. Çocuklarınız 4, 5, 6 yaşlarında Rabbimizi, Peygamberimizi, Kur'an-ı Kerim'i öğreniyorlar. Sevginin, saygının, dürüstlüğün neler olduğunu daha bu yaşta öğreniyorlar."

Programda çocuklar Kur'an-ı Kerim, ilahi ve şiir okuyarak, kendi yaptıkları tablo ve çiçeği Erbaş ile eşi Seher Erbaş'a takdim etti.

Programa Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ile öğrenci velileri de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:09 Kaynak: AA

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Benzin ve Motorinden Sonra LPG'ye de Zam Geldi Almanya, Toll Collect Şirketini Kalıcı Olarak Millileştirecek

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in Devlet Bahçeli ile Fotoğrafındaki Photoshop Sosyal Medyayı Salladı Kılıçdaroğlu'nun Levent Gök Gafı, Aday Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 16:27:04. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklarımız Allah Sevgisiyle Yetişsin İstiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]