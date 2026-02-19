İşte "Çocuklarımla aynı şeyi yiyecekler" diyen Sedat Peker\'in hazırlattığı koliden çıkanlar

Sosyal medyada ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlar ve şehit–gazi yakınlarına verdiği destekle bilinen Sedat Peker'in, Ramazan ayı için on binlerce erzak kolisi hazırlattığı öğrenildi.

"BENİM ÇOCUKLARIM NE YİYORSA..."

Hazırlanan kolilerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi. Kolilerin içeriğinin titizlikle belirlendiği, Peker'in "Benim çocuklarım ne yiyorsa, o kolilerde de aynıları olacak" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

KOLİNİN İÇİNDE NELER VAR?

Hazırlanan Ramazan kolilerinde hurmadan bala, sucuk ve pastırmadan temel gıda ürünlerine kadar çok sayıda ürün yer alıyor. Kolilerde 300 gram hurma, 250 gram süzme çiçek balı, 200 gram sucuk, 100 gram pastırma, 300 gram reçel, 1 litre süt, 1 kilogram çay ve küp şeker bulunuyor.

Ayrıca 1 kilogram pilavlık bulgur, 1 kilogram pilavlık pirinç, 1 kilogram kırmızı mercimek, 1 kilogram dermason fasulye, 1 kilogram koçbaşı nohut, 500 gram siyah zeytin, 1 litre ayçiçek yağı, 1 kilogram un, 500 gram domates salçası ve 500 gram makarna da kolilerde yer alıyor.

Kolilerde bunun yanı sıra 750 gram tuz, 375 gram bayram şekeri, 500 gram beyaz peynir, 100 gram Türk kahvesi, 100 gram güllaç ve 350 gram çokokrem de bulunuyor.