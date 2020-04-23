Çocukların "23 Nisan" bayramı sürprizlerle kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocukların '23 Nisan' bayramı sürprizlerle kutlandı - Son Dakika

Çocukların "23 Nisan" bayramı sürprizlerle kutlandı

6 saat önce

Kastamonu, Sinop, Çankırı ve Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde kalan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sürpriz yapıldı.

Çocukların

Kastamonu, Sinop, Çankırı ve Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde kalan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sürpriz yapıldı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kentteki sitede oturan çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenledi.

Kastamonu Belediyesi Bando Takımı tarafından marşlar okunurken motosikletli polisler gösteri yaptı.

Şiirler ve şarkıların söylendiği etkinliğe aileler ve çocukları, evlerinin balkonlarından bayrak ve balonlarını sallayarak eşlik etti.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl TBMM'nin açılışının 100. yılı olduğunu hatırlatarak, "23 Nisan bizim için çok önemli. Bu yıl pandemi olmasaydı coşku ve heyecanla sokaklarda, meydanlarda 100. yılını kutlayacaktık. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın uzun zamandır dışarı çıkmadığını bildiğimiz için 23 Nisan'ı, bu coşkuyu onları ayaklarına getirerek birlikte yaşamak istedik." dedi.

Çocuklardan Tuba Demirci de çok güzel bir etkinlik olduğunu dile getirerek, "23 Nisan'ı heyecanla bekliyorduk ama kutlayamayacağımız için biraz hüzünlüydük. Bu arada balkonlarımızı süsledik. Şiirler ezberlemiştik. Polis ağabeylerimiz bize sürpriz yaptı. Çok mutlu olduk." diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt ise böyle güzel bir etkinlik yaptıkları için Emniyet teşkilatını kutladı.

Özel bireylerden 23 Nisan klibi

Kastamonu'da engelliler, 23 Nisan dolayısıyla hazırladıkları klipleri sosyal medyadan yayımladı.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği üyesi engelliler, 23 Nisan dolayısıyla evlerini süsleyip şiirler okudu. Dernek tarafından da engellilerin şiirleri ve mesajlarından oluşan klip hazırlandı.

Klip, derneğin ve dernek üyelerinin sosyal medya hesaplarından yayımlanarak, tüm vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Dernek Başkanı Özer Hızarcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinde olan çocukların zaman zaman sosyal medya aracılığıyla birbirlerini takip ettiğini belirterek, "Çok güzel şekilde 23 Nisan'a hazırlandılar. Engelli bireylerin sokağa çıkmasının önündeki kısıtlamanın kaldırılması çok iyi oldu. Bunun için devletimize teşekkür ederiz. Bu süreçte özel bireylerin annelerinin de idari izinli olmasının faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sinop

Sinop Emniyet Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan üç ekip tarafından hazırlanan hediye paketleri, çocuklara evlerinde teslim edildi.

Ekipler, ayrıca çocuklara Türk bayrağı da hediye etti.

İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, çocukların bayramlarını kutlayarak, evlerinde kalmaya devam etmelerini istedi.

Çankırı

Çankırı'da 23 Nisan doğumlu 13 öğrenciye evlerinde doğum günü sürprizi yapıldı.

Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AFAD ve Türk Kızılay ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayacak çocuklar için farklı faaliyetler yürütüldü.

Bu kapsamda, 23 Nisan doğumlu 13 öğrenci tespit edildi. Öğrenciler için hazırlanan pastalar, Afet ve Acil Durum İl Müdürü Abdullah Özçelik, Türk Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ile sınıf öğretmeni tarafından öğrencilerin evlerine götürüldü.

Evlerin kapısını çalan Özçelik ve beraberindekiler, sosyal mesafe kuralına uyarak öğrencilere doğum günü sürprizi yaptı, kitap hediye etti.

Öğrencilerden 11 yaşındaki Zeynep Hafza Şahin, sürpriz karşısında çok şaşırdığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tokat

Tokat'ta merkeze bağlı Uğrak köyünde yaşayan 11 yaşındaki Alperen Keten, 156 Jandarma İmdat Hattı'nı arayarak Türk bayrağı ile Atatürk posteri istedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk posteri ve bayrağı alarak köye gitti. Ekipler, bayrağı öperek Keten'e teslim etti.

Keten de ekiplere teşekkür etti.

Kastamonu, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:18 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan çağrısı: Çocuklar unutmayın, 21.00'de hep birlikte İstiklâl Marşı'mızı okuyacağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan çağrısı: Çocuklar unutmayın, 21.00'de hep birlikte İstiklâl Marşı'mızı okuyacağız         
20:28
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok         
20:26
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi         
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir         
19:58
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı         
19:46
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor         
19:46
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti         
19:32
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı         
19:27
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak         
19:03
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti         
18:48
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı         
18:45
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı         
18:35
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı         
18:33
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz         
18:29
CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil         
18:14
Ercüment Ovalı, Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi         
18:13
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir         
18:12
ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı         
18:02
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı         
18:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı         
17:53
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti         
17:51
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir         
17:44
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde         
17:40
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum         
17:38
UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor         
17:15
Korona nedeniyle doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi: Meslektaşlarım sinek gibi yere yapışıyor Korona nedeniyle doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi: Meslektaşlarım sinek gibi yere yapışıyor         
17:12
Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım         
17:10
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı         
17:08
Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 20:43:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocukların "23 Nisan" bayramı sürprizlerle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]