Çocukların kar sevinci - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, naylonlarla kayarak karın keyfini çıkardı.

İlçede 5 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Kar yağmasını fırsat bilen çocuklar, Zaviye Mahallesi'nde aileleriyle naylonlarla kayarak, kardan adam yaptı.

Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı ilçede, Hulusi Efendi Vakfı tarafından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için cadde ve sokaklara mama bırakıldı.

Öte yandan Darende Belediyesi ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme ile tuzlama çalışmaları yapıyor.