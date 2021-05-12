Çocukların yüzü Ümmiye Teyze ile güldü - Son Dakika

Mersin'in Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesinde yaşayan çocuklar, Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu kurucusu, yazar ve yönetmen Ümmiye Koçak öncülüğünde hediye edilen yeni kıyafetleriyle bayram sevinci yaşayacak.

Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu, Avusturya'da yaşayan gurbetçilerin kurduğu 'Avusturya Gönüllüleri Platformu' desteğiyle Arslaköy'de yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı ve giysi yardımında bulundu. Etkinliğin gerçekleşmesine öncülük eden Ümmiye Koçak, geleneklerini yaşattıklarını, bayramı bayram gibi kutladıklarını söyledi.

Yaklaşık bir aydır bu etkinlik için hazırlandıklarını anlatan Ümmiye Koçak, bugün bayramı erken kutladıklarını söyleyerek, "Burada yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklarımız için tiyatrocu kadınlar olarak seferber olduk. Gelen yeni kıyafetleri tek tek paketleyip, çocuklar için hazırladık. Onlara unutulmaz bir bayram sevinci yaşatmak istedik. Bunda ise en büyük desteği 'Avusturya Gönüllüleri Platformu' sağladı. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Geleneklerimizi yaşatıyoruz"

Arslanköy'de gelenek ve göreneklerin hala yaşatıldığını ifade eden Koçak, "Eski adetlerimizi geleneklerimizi elimizden geldiğince yaşatmaya çalıştık. Çünkü mendillere para koyduk. Küçüklere ayrı dağıttık büyüklere ayrı dağıttık. Sabahtan itibaren bizim köyde bayram vardı. Pandemiden dolayı mesafemize dikkat ettik. Temizliğimize dikkat ettik. Bu adetlerimiz geleneklerimiz unutulmasın. O çocukların gözlerindeki sevgiyi görseydiniz siz de bizim kadar mutlu olurdunuz" diye konuştu. - MERSİN