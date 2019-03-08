Son Dakika Haberleri: Çocuklarını Kursa Getiren Anneler Kadınlar Günü'nde Kayak Öğrendi

Çocuklarını Kursa Getiren Anneler Kadınlar Günü'nde Kayak Öğrendi

59 dakika önce

ERZURUM Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çocuklarını kayak kurslarına getiren annelere de kayak yaptırdı.

Çocuklarını Kursa Getiren Anneler Kadınlar Günü'nde Kayak Öğrendi, System.String[]
ERZURUM Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çocuklarını kayak kurslarına getiren annelere de kayak yaptırdı.

Palandöken Kayak Merkezi Ejder 3200 tesislerinde kayak bilmeyen kadınlara kayak öğretilirken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara keyifli anlar yaşatıldı. Bugüne kadar kayak kurslarında çocuklarının antrenmanlarını izleyen kadınlar, kendi günlerinde kayak yapmanın sevincini yaşarken, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile antrenörlere teşekkür ettiler.

Erzurum GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, 8 Mart Dünya Kadınlar Günün'nde her yıl çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Bu yıl da antrenörlerimizin anlamlı bir uygulaması oldu. Kayak kurslarımıza katılan öğrencilerin kadın velilerine yönelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kayak Etkinliğimiz büyük bir katılım olması bizleri mutlu etti" dedi.

Kayak öğretmenleri Demet Karslı, Ahmet Aktaş, Ömer Said Alaeddinoğlu, Sinan Çemlek ve Yusuf Şeker öğrencilerinin yakınlarına kayak öğretti.

- Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:36 Kaynak: DHA

8 Mart, Erzurum, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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