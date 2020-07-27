Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, köyüne dönüp arıcılık yapmaya başladı - Son Dakika

Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, köyüne dönüp arıcılık yapmaya başladı

Siirtli Cemil Bedoğan, küçük yaşlardan itibaren filmlerde oynama hayali kurdu

İstanbul'a gidip bir dizide oynayan Beydoğan, daha sonra memleketine geri döndü

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğu ile Siirt'e gelen Beydoğan, şimdilerde arıcılık yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor

SİİRT - Siirtli Cemil Beydoğan, çocukluğunu filmlerde oynama hayali kurarak geçirdi. Yaklaşık 10 yıl önce gittiği İstanbul'da bir ajansla anlaşan Beydoğan, küçük de olsa bazı projelerde yer alarak televizyona çıktı. Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Beydoğan, memleketine dönüp arıcılık yaparak geçimini sağlamaya başladı.

Siirt'in Tillo ilçesinde yaşayan Cemil Beydoğan, çocukken filmlerde oynamanın hayalini kurdu. Kurduğu hayali İstanbul'un yolunu tutması ile gerçeğe dönüşen Beydoğan, bazı projelerde küçük de olsa yer alarak televizyonda boy gösterdi. Çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren Beydoğan, tekrar memleketinin yolunu tuttu. Burada arıcılıkla uğraşan Beydoğan, insanların hayallerinin peşinden koşması durumunda başaramayacağı hiçbir şeyin olmayacağının en güzel örneği oldu.

Ajansa mesaj attı, dizide oynadı

44 yaşındaki Beydoğan, yaklaşık 10 yıl önce İstanbul'a gittiğini ve burada 2 yıl kaldığını söyledi. Beydoğan, "Çocukluğumda çok film izlerdim, filmlerin hayranıydım. Ben de o filmlerden bir tanesinde oynamak isterdim. 2010'da İstanbul'a gittiğimde bir ajansa mesaj attım. Mesajım kabul edilip ajans beni çağırdı, gittim kaydımı yaptılar, birkaç tane fotoğrafımı aldılar. Birkaç tane teklif aldım. En son Yaprak Dökümü dizisinde küçük bir rolde oynadım. Küçük bir rol de olsa hayallerimi gerçekleştirdim. Hayalimi gerçekleştirdikten sonra tekrar köyüme geldim. Köyde çiftçilikle uğraştım arıcılığa meyil verdim. Arıcılığı çok seven bir insanım hayatımı böyle geçindirip gidiyorum. Hayalim bir dizide oynamaktı ve o hayalimi gerçekleştirdim çok mutlu oldum ve mutluyum" dedi.