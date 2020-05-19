Coğrafi işaretli lezzetin ünü sınırları aştı - Son Dakika

Coğrafi işaretli lezzetin ünü sınırları aştı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde coğrafi işareti alınan narince bağ yaprağı Avrupa ülkelerinden talep görüyor.

Coğrafi işaretli lezzetin ünü sınırları aştı, System.String[]

Tokat'ın Erbaa ilçesinde coğrafi işareti alınan narince bağ yaprağı Avrupa ülkelerinden talep görüyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ince, narin ve kendine has aroması ile damaklarda farklı bir tat bırakan bağ yaprağı hasadı yeni sezonda korona virüs salgınına karşı önlemler alınarak yapılıyor. 17 bin dönüm alanda yılda ortalama 7 bin ton üretimi yapılan asma bağ yaprağının hasadını çiftçiler maske takarak, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek yapıyor. Sıcak hava dolayısı ile erken saatlerde çalışmaya başlayan çiftçiler, Türk mutfağının lezzetlerinden yaprak sarmasının ana malzemesi olan üzüm yaprağını özenle topluyor. Toplanan bağ yaprakları birçok aşamadan geçtikten sonra paketlenerek pazara sunuluyor. 2017 yılında "Erbaa narince bağ yaprağı" adıyla coğrafi işaret belgesi alınan üzüm yaprağı, yurt dışına ihraç ediliyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, üretime ara vermeden bağlarda çalışmalarına devam eden çiftçileri ziyaret etti. Asma yaprağı üreticisi ve ihracatçısı Mustafa Coşkun'dan bu yıl ki hedefler ve üretim durumu ile ilgili bilgi alan Başkan Karagöl, bağ yaprağı hasadında önceki yıllara göre artış beklediklerini ifade ederek, "Erbaa'da bu sezon geçmişe nazaran biraz daha fazla yaprak üretimi olacak. Bölge halkımız korona virüse karşı sosyal mesafeye uyarak, sıcak havaya rağmen maskesini takarak yaprak toplamaya devam ediyor" dedi.

100 milyon girdi sağlaması bekleniyor

Bu sezonda Erbaa'ya ekonomik anlamda en fazla girdi sağlayacak ürünün yine bağ yaprağı olmasının beklediklerini ifade eden Başkan Karagöl, "Geçen sene 70 milyon civarında Erbaa'ya getirisi olmuştu. Bu sene artan fiyatlar ve yeni dikilen bağlarla bu rakam 100 milyonun üzerinde olacak diye tahmin ediyoruz" diye konuştu.

3 yıl önce coğrafi işaret alındı

Türk Patent ve Marka Kurumundan 2017 yılında "Erbaa narince bağ yaprağı" adıyla coğrafi işaret alınan bağ yaprağının bölgeye has bir lezzeti ile ilgi gördüğünü belirten Başkan Karagöl, "İnşallah ekonomik katkısı daha da artarak devam edecek. Tokat'ımızın diğer bölgelerinde de yaprak üretiliyor. Ama Erbaa yaprağımızı birkaç adım önde diyelim. Çünkü buranın rakımı, iklim şartları, toprak yapısı biraz daha diğer bölgelere nazaran farklı. Nasıl Zile'nin pekmezi, Niksar'ın cevizi varsa ilçemiz de coğrafi işareti aldıktan sonra 'Erbaa yaprağı' olarak bir adım öne çıkıyor"ifadelerini kullandı.

Erbaa bağ yaprağına Avrupa ülkelerinden talep var

Erbaa bağ yaprağının Avrupa ülkelerinden talep gördüğünü belirten Başkan Karagöl, " Hollanda, Almanya, Fransa başta olmak üzere bu ülkelere çok ciddi manada ihraç ediliyor. Erbaa'ya ekonomi anlamda ciddi getirisi yurt dışına ihraç edildiğinden dolayı oluyor. Ben de Fransa'da Paris'te gittiğimde dikkat etmiştim. Marketlerde özellikle Erbaa yaprağı olarak bizim ürünümüz paketli bir şekilde satılıyor biz de bundan gururlanıyoruz. Hem üretim, hem tat hem de coğrafi tescil ürün anlamında Erbaa,yaprağın kesinlikle başkenti" dedi.

Asma yaprağı üreticisi ve ihracatçısı Mustafa Coşkun ise Erbaa narenciye bağ yaprağının özelliklerini dile getirerek, "Coğrafi işaretli endemik bir bitki olan bağ yaprağının ünü uzun yıllara dayanıyor. Evliya Çelebi'nin Erbaa bağlarından bahsettiği yıllardan günümüze kadar dünya çapında ün yapmış müthiş bir üründür. Son yıllarda aroması, endemik oluşu ve lezzeti ile dünya markası olmuştur. Ayrıca buraya çok dikkat edelim. Lif içermesi ve yüksek C vitamini ile insanlara şifa dağıtmaktadır" diye konuştu. - TOKAT

Karagöl, Avrupa, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 11:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Coğrafi işaretli lezzetin ünü sınırları aştı - Son Dakika Ekonomi

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