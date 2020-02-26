Çok Güzel Hareketler 2'de bu kez izleyici güldürdü...

Çok Güzel Hareketler 2'nin bu bölümünde bu kez izleyici çok güldürdü. Programa Almanya'dan izlemeye gelen Evin hanımın hurdacı ve domates satıcısı taklidi başta Yılmaz Erdoğan olmak üzere tüm ekibi kahkahaya boğdu.



"Çok Güzel Hareketler 2" yeni bölümü ile 26 Şubat Çarşamba Kanal D'de..