Çok Güzel Hareketler 2'nin özel bölümü ekrana damga vuracak. - Son Dakika
Son Dakika Magazin Çok Güzel Hareketler 2'nin özel bölümü ekrana damga vuracak. - Son Dakika Magazin

Çok Güzel Hareketler 2'nin özel bölümü ekrana damga vuracak.

6 saat önce

Bu çok özel bölüme Afili Aşk'ın başrol oyuncuları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul, Ümit Besen, Eypio, Gülben Ergen, Anadolu Ateşi, Suzan Kardeş, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ersay Üner ve İsmail Altunsaray konuk olacak.

Çok Güzel Hareketler 2'nin özel bölümü ekrana damga vuracak., System.String[]

Bu çok özel bölüme Afili Aşk'ın başrol oyuncuları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul, Ümit Besen, Eypio, Gülben Ergen, Anadolu Ateşi, Suzan Kardeş, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ersay Üner ve İsmail Altunsaray konuk olacak.


'Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel' bölümü, İbrahim Büyükak'ın sunumuyla başlayacak. İlk skeç Erkek Yurdu'nda Oğuzhan Koç; Semtsel Dönüşüm skecinde Eypio izleyici karşısına çıkarken; Yılbaşı Çevirmesi'nde Afili Aşk dizisinin oyuncuları Burcu Özbek ve Çağlar Ertuğrul rol alacak. Gülben Ergen, 15 yıl aradan sonra "dadı" karakteri olarak ekranda olacak. Mahalle Katkısı skecinde ise izleyici Ersay Üner ve Anadolu Ateşi ile hem gülecek hem eğlenecek. Gecenin bir diğer sürprizi rap performansıyla müziğin efsane isimlerinden Ümit Besen olacak. Yılbaşı ekranında bir 'Çok Güzel Hareketler klasiği' olan Açın Kapıyı skeçi de sahnelenecek.



Ve Efsaneler Sahnede...


Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah, Çok Güzel Hareketler 2'de...


BKM'nin 25. yılında Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah, doğdukları sahnede Mükremin'in rüyasında buluşacak. Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'ın yıllar sonra aynı sahnede Lütfiye, Mükremin ve Feriştah olarak Bir Demet Tiyatro'yu oynaması Çok Güzel Hareketler'in yılbaşı bölümünü unutulmaz kılacak. Gecenin finalinde ise sahneye Suzan Kardeş çıkacak.


Eğlence, kahkaha ve sürprizlerle dolu Çok Güzel Hareketler'in yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Salı akşamı Kanal D'de.

Afili Aşk Dizisi, Çağlar Ertuğrul, Gülben Ergen, Eypio, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:19 
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