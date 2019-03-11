"Çok İstedik Fakat Olmadı"

KAZANMAYI İSTEDİK

Deplasmanda 2-1 mağlup oldukları Erbaa Spor maçının ardından değerlendirmede bulunan Körfezspor Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner, "Güzel bir seri yakalamıştık. Bunca imkansızlık arasında takımdaki özveri ve arkadaşlığın karşılığını puan olarak da almaya başladık. Ligde 'Bizde varız' demeye başladık. Bunu sürdürmek ve ligi bitirebileceğimiz en üst puanla bitirmek istiyorduk. Hala da aynı his ve düşüncelerdeyiz. Erbaa maçına da kazanmak için çıktık. Futbolcularım galibiyeti çok istedi.

3 GÜNDE BİR MAÇ…

Kadro derinliğimizin olmaması, sakat ve cezalı oyuncularımızın olması bizim için dezavantaj. Bu maçta bunu yaşadık. Biliyorsunuz neredeyse 3 günde bir maç oynadık. Ve bazı oyuncularımızı yeterince dinlendiremedik. Bunu kaldırabilmek kolay değil. Erbaa maçında da oyuncularımızın bir anlık anlaşmazlığından dolayı yediğimiz çok erken gol bizi demoralize etti. Toparlanamadan yine bireysel hatadan ikinci golü yedik. Buna rağmen hemen kendimize gelip karşılık verdik. Skoru 2-1'e getirdik.

NETİCE ALAMADIK

Oyuncularım ellerinden geldiğinin fazlasını sahaya yansıtmaya çalışıyor. Çok da iyi mücadele ettiler. Enes'in sakatlığı ve Berat Aydın'ın kırmızı kartı talihsizliğimiz oldu. Top şansı da yanımızda değildi. Bulduğumuz gol pozisyonları oldu ancak neticelendiremedik. Sonuç olarak mağlup olduk. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Pazar günü evimizde Şile Yıldızspor ile oynayacağız. Artık o maça konsantre olacağız. Kendi sahamızda 3 puanı alıp kalan maçlara odaklanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.