ÇOMÜ'DE İLK ÖĞRENCİ KAYITLARI TIP FAKÜLTESİ'NDE YAPILDI - Son Dakika

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 2021-2022 Akademik Yılı'nın ilk öğrenci kaydı törenle yapıldı.

ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Tıp Fakültesi Dekanlığı'ndaki törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Suat Uğur, Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nurullah Bolat ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Vali Aktaş, YKS'de Türkiye sıralamasında 2 bin 600'üncü olan ve tercini ÇOMÜ Tıp Fakültesi'nden yana kullanan Muhammet Ali Yılmaz'ın kaydını yaptı. Ardından Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Barkın Ekin Arslan'ın, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ise Zeliha Tunç'un kayıtlarını gerçekleştirdi. Başkan Gökhan, kaydını yaptığı iki öğrenciye bireysel burs vereceğini belirterek, öğrencilerin belediye başkanlığına gelerek işlemlerini tamamlayabileceğini söyledi.

Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan ve ÇOMÜ Tıp Fakültesi'ni kazanan Muhammet Ali Yılmaz, "Bu yıl üniversite sınavına girdim. Türkiye 2 bin 600'üncüsü oldum. Çanakkale'de kalmak istedim. Tıp Fakültesini tercih ettim. Bugün de kayıt yaptırdım, mutluyum. Umarım benimle beraber bütün kayıt yaptıran arkadaşlarım herkes 6 yıl sonra mezun olduğumuzda yine aynı mutluluğu yaşayabiliriz. İleride bir gün doktor olduğumuzda da umarım güzel günler bizi bekler" dedi.

ÇOMÜ'de, 4-8 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan kayıtlarda 8 bin 246 öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor.