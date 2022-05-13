Çöp konteynerinde buldukları 6 yavru köpeği biberonla beslediler - Son Dakika

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, itfaiye erleri çöp konteynerinde buldukları 6 yavru köpeği 2 gün biberonla süt vererek besledi. Anneleri bulunamayan yavrular daha sonra Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İtfaiye ekipleri ihbar üzerine gittikleri çöp konteynerinde, kutu içerisinde 6 yavru köpeği buldu. Anneleri bulunamayan yavrular, sağlık kontrolünün ardından kuruma götürüldü. Biberonla besledikleri köpeklere burada 2 gün boyunca nöbetleşe bakan itfaiye erleri, yavruları daha sonra Bingöl DKMP Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.