Çöp konteynerinde buldukları 6 yavru köpeği biberonla beslediler - Son Dakika
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Çöp konteynerinde buldukları 6 yavru köpeği biberonla beslediler

13.05.2022 16:53
Çöp konteynerinde buldukları 6 yavru köpeği biberonla beslediler

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, itfaiye erleri çöp konteynerinde buldukları 6 yavru köpeği 2 gün biberonla süt vererek besledi.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, itfaiye erleri çöp konteynerinde buldukları 6 yavru köpeği 2 gün biberonla süt vererek besledi. Anneleri bulunamayan yavrular daha sonra Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İtfaiye ekipleri ihbar üzerine gittikleri çöp konteynerinde, kutu içerisinde 6 yavru köpeği buldu. Anneleri bulunamayan yavrular, sağlık kontrolünün ardından kuruma götürüldü. Biberonla besledikleri köpeklere burada 2 gün boyunca nöbetleşe bakan itfaiye erleri, yavruları daha sonra Bingöl DKMP Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

İtfaiye eri Murat Çelik, yavru köpekleri sütle beslemeye çalıştıklarını belirterek, "Haber verilmesiyle ilçeye bağlı bir mahallede çöp kutusunun yanına bırakılmış yavruları gördük. Biz de buraya getirdik" dedi.


Çöp konteynerinde buldukları 6 yavru köpeği biberonla beslediler
Çöp konteynerinde buldukları 6 yavru köpeği biberonla beslediler
Çöp konteynerinde buldukları 6 yavru köpeği biberonla beslediler
Çöp konteynerinde buldukları 6 yavru köpeği biberonla beslediler
Çöp konteynerinde buldukları 6 yavru köpeği biberonla beslediler
Çöp konteynerinde buldukları 6 yavru köpeği biberonla beslediler
Çöp konteynerinde buldukları 6 yavru köpeği biberonla beslediler
Çöp konteynerinde buldukları 6 yavru köpeği biberonla beslediler
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Bingöl'de itfaiye erleri buldukları yavru köpekleri biberonla besledi Bingöl'de itfaiye erleri buldukları yavru köpekleri biberonla besledi Çöp konteynerinin yanında buldukları yavru köpekleri biberonla beslediler Çöp konteynerinin yanında buldukları yavru köpekleri biberonla beslediler

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karlıova, İtfaiye, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çöp konteynerinde buldukları 6 yavru köpeği biberonla beslediler - Son Dakika


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