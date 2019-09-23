Çöp tartışmasında amcalarını öldüren kızlar adliyede

SAMSUN - Samsun'da bahçe kenarına döküldüğü iddia edilen çöp yüzünden amcalarını bıçaklayarak öldüren 2 genç kız adliyeye sevk edildi.

Olay, Tekkeköy ilçesinin Yaylageriş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Özdemir ile bahçe kenarına dökülen çöp yüzünden kardeşinin kızları Seda Özdemir ve Ebru Özdemir arasında kavga çıktı. Kavgada Bekir Özdemir'in yeğenlerine sopa ile saldırdığı iddia edildi. Bu sırada Seda Özdemir amcası Bekir Özdemir'e bıçakla saldırarak yaraladı. Ağır yaralanan 5 çocuk babası Bekir Özdemir kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri Mustafa Özdemir, eşi Hava Özdemir, kızları Seda Özdemir, Ebru Özdemir ve Semanur Özdemir'i gözaltına aldı.

İfadesi alınan Mustafa Özdemir, Hava Özdemir ve Semanur Özdemir serbest bırakılırken, jandarmadaki sorguları tamamlanan Seda Özdemir ve Ebru Özdemir bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.