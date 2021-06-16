COP26 Başkanı Alok Sharma, Türkiye'yi ziyaret edecek

?????? Birleşmiş Milletler (BM) 26. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma'nın fikir alışverişinde bulunmak ve COP26 önceliklerini desteklemek için Türkiye'yi ziyaret edeceği ve Türkiye'nin enerji dönüşüm planlarının da dahil olduğu iklim çalışmalarına Birleşik Krallık'ın desteğini sunacağı bildirildi.

COP26 Başkanlığından yapılan açıklamada, Sharma'nın bugün Ankara'ya geleceği ve yarın üst düzey görüşmeler gerçekleştireceği ifade edildi.

Açıklamada, bu yıl Birleşik Krallık'ın başkanlığını yürüttüğü ve kasımda Glasgow'da düzenlenecek COP26 öncesi yapılan ziyaretin, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek için uluslararası iş birliğine ve eylem planına olan acil ihtiyacı görüşmek amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Sharma'nın Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde COP26'nın öncelikleri ve Paris Anlaşması ile küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinin ele alınacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, temiz enerji, enerji verimliliği, sıfır atık ve ağaçlandırma çalışmalarında çok önemli bir yol kat etti. Bu toplantılarda Sharma, Türkiye'nin mevcut enerji dönüşüm planlarının da dahil olduğu iklim çalışmalarına Birleşik Krallık'ın desteğini sunacak. Geçen hafta Türkiye'de başlatılan Birleşik Krallık fonlu İklim Finansmanı Hızlandırma programı, iki ülkenin yeşil bir ekonomiyi desteklemek adına yaptıkları iş birliğinin bir örneği olarak gösterilebilir. Program, proje sahiplerinin yeşil finansman fonlarına erişim kapasitesini artıracak düşük karbon projelerinin geliştirilmesi için Türkiye'yi destekleyecek."

Açıklamada ziyarete ilişkin görüşlerine yer verilen Sharma, Birleşik Krallık'ın COP26 Başkanı olarak tüm ülkelerin endişelerini ve sorunlarını dinlemesi gerektiğini belirtti.

Birleşik Krallık ve Türkiye'nin kasımdaki zirve öncesinde beraber çalışmasının çok önemli olduğunun altını çizen Sharma, şunları kaydetti:

"Türkiye, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı, özellikle de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında halihazırda önlemler alıyor. Fakat bizler, iklim değişikliğine karşı sürdürdüğümüz küresel mücadelenin çok önemli bir noktasındayız ve COP26, uluslararası toplulukları bir araya getirerek bu mücadelemizi daha da hızlandırmak için çok önemli bir fırsat. Tüm ülkelerin önümüzdeki 10 sene boyunca hedeflerini güçlendirmesine ve bu yüzyılın ortası itibarıyla net sıfır hedefine ulaşabilmemiz için gayret göstermesine ihtiyacımız var. Birleşik Krallık'ın, iklim konusundaki planları desteklemek adına diğer ülkelere nasıl yardımcı olduğunu anlamak ve COP26 öncesi kapsayıcı ve iddialı hedeflerimizi belirleyebilmek amacıyla Türk meslektaşlarımla konuşmak için sabırsızlanıyorum. Küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefimizin canlı kalabilmesi için ise her ülkenin iklim konusunda daha fazla çaba harcadığını görmemiz lazım."

COP26, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamındaki taraflarla 1- 12 Kasım'da Glasgow'da düzenlenecek.