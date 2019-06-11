Son Dakika Haberleri: Copa América Superstars: Arturo Vidal
Son Dakika Spor Haber

Copa América Superstars: Arturo Vidal

8 saat önce

Tecrübeli Şili orta saha oyuncusu Arturo Vidal, üst üste üç Copa América'nın galibiyetini kazanan ikinci takım olma yolunda kendi tarafını yönlendirmeyi umuyor. Vidal, son iki turnuvayı kazanan Şili takımının dışında kaldı. Vidal'ın Nou Camp'teki ilk sezonu ilk defa La Liga'yı kazandığını gördü. Vidal'in uluslararası tecrübesi Şili'nin başarısı için hayati öneme sahip olacak, Vidal milli takımı için 108 puan kazandı. Vidal ve Şili üçüncü Copa'larını bir çok turnuvada kazanabilir mi?

Tecrübeli Şili orta saha oyuncusu Arturo Vidal, üst üste üç Copa América'nın galibiyetini kazanan ikinci takım olma yolunda kendi tarafını yönlendirmeyi umuyor. Vidal, son iki turnuvayı kazanan Şili takımının dışında kaldı. Vidal'ın Nou Camp'teki ilk sezonu ilk defa La Liga'yı kazandığını gördü. Vidal'in uluslararası tecrübesi Şili'nin başarısı için hayati öneme sahip olacak, Vidal milli takımı için 108 puan kazandı. Vidal ve Şili üçüncü Copa'larını bir çok turnuvada kazanabilir mi?
Copa América Superstars: Arturo Vidal
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:06 
La Liga, Nou Camp, Şili, Arturo Vidal, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş: Fransa'yı değil de İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu Türkiye'nin grubunda lider değişti! İşte puan durumu İbrahim Tatlıses, Hakan Çalhanoğlu ile ilgili ilginç mesajıyla adından söz ettirdi İzlanda'da 3 puan hasretine yine son veremedik!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:31:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Copa América Superstars: Arturo Vidal
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]