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Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor! - Son Dakika

Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor!

16.01.2022 11:39

İstanbul Kadıköy'de çöpteki biberleri ve etleri toplayarak müşteriye servis ettiren tantunicide çekilen görüntüler büyük tepki çekti. Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerin ardından zabıta ekipleri işletmeye 500 lira ceza keserken Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri de ürünlerden numune topladı. Tepkilerin odağındaki tantunici hala açık olsa da önünde her gün müşteri kuyruğu olan dükkan artık sinek avlıyor.

Kadıköy'de yüzlerce kişinin yemek yediği bir tantunicide çekilen görüntüler tepkiye neden oldu. Önceki gün sosyal medyada yayınlanan videoda işletme sahibi, çöpe atılan yiyecekler 'israf oluyor' diye çalışanları azarlıyor, çöpleri karıştırıp biberleri tek tek toplatıyor. Üstelik bir video da çekerek bu biberlerin, hatta etlerin, yeniden servis edilmesini istiyor.

"O BİBERLERİ AL TEK TEK"

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde işletmecinin, "Göster, bak ne kadar biber çıkmış dahada çıkıyor. Ben yokken böyle oluyor demek ki. O biberleri al tek tek. Kadıköy'ün bu hafta ustalar da dahil izinlerini iptal ediyoruz. Bu dükkanda bu yüzden bereket olmaz. Bakın hiç birisi yenmemiş. Kendi dükkanınız gibi bakmadığınız sürece ensenizdeyim. Bu hafta hepinizin iznini iptal ediyorum" dediği duyuluyor.

Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor! Kadıköylüler 'işyerini kapatın' çağrısı yaptı

"YERE DÜŞEN ETLERİ DE GERİ KOYUN YAZIKTIR GÜNAHTIR"

İşletme sahibi, kaydettiği ses kayıtlarında ise "Müşteri elini sürmüyor, ağzıyla ısırmıyor, tabakta kalıyor. Bunda kötü bir şey yok yıkayacağız koyacağız, niye çöpe atalım yazıktır günahtır. Yere düşen etleri de geri koyun yazıktır günahtır. Et altın değerinde. Eti bulamıyoruz arkadaşlar yere düşüyorsa yıkayın kardeşim" ifadelerini kullanıyor.

"SADECE GÖSTERMEK İÇİN ÇEKMİŞ"

Görüntülerin çekildiği tantunicide çalışan tantuni ustası, "Biz yıkayıp koymuyoruz geri. Biz zaten 3 tane tabaklara bırakıyoruz. Patronumuz demiş ki aslında 'Fazladan bırakmayın ziyan oluyor' bazı arkadaşlar 6-7 tane bırakıyorlar onun için söylemiştir. Çöpten toplamak yok. Personele göstermek için çekmiş videoyu" diye konuştu.

Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor! Kadıköylüler 'işyerini kapatın' çağrısı yaptı

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ KARAR VERECEK

Görüntülerin medyada yayılmasının ardından Kadıköy Belediyesi zabıta ekipleri işletmeye giderek tutanak tuttu. İşletmeye 500 lira da ceza kesildi. Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri de ürünlerden numune topladı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri incelemelerin ardından işletmeyle ilgili kararını verecek.

KADIKÖYLÜLER İŞYERİNİN KAPATILMASINI İSTİYOR

Skandal görüntülerin ortaya çıkmasından önce önünde müşteri kuyruğu oluşan tantunici olay sonrası iş yapamaz hale geldi. Çalışanların gün boyunca restoranda müşteri beklediği öğrenilirken, Kadıköylüler ise işyerinin kapatılmasını istiyor.

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Hisarcık, Kadıköy, Zabıta, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor! - Son Dakika
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