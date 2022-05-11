ÇORLU BELEDİYESİ'NDE İŞÇİLER 'ÜCRET' İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİ - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu Belediyesi'nde, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine Belediye İş Sendikası grev kararı aldı. Kararın ardından belediyenin kendilerine teklif ettiği ücret için sandık başına giden işçilerden, 306 kişi verilen ücrete 'evet', 276 işçi de 'greve evet' oyu kullandı.

Çorlu Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Bunun üzerine sendika 8 Nisan'da grev kararı aldı. Sendikalı işçiler arasında greve çıkılıp çıkılmayacağı yönünde işçilerin 15 Nisan'da oy kullanmasına karar verildi. Çorlu Belediyesi Düğün Salonu'nda sandıkların kurulmasıyla yapılan oylamada 574 kişi oy kullandı. Açılan sandıklardan 133 'hayır', 437 'evet' oyu çıktı, 4 oy geçersiz sayıldı. İşçiler oylama sonunda grev kararı aldı. Belediye işçileri bugün de verilen ücretin kabulü ya da greve devam konusunda sandım başına giderek oy kullandı. 584 işçinin kullandığı oylamada 2 oy geçersiz sayılırken, 306 kişi verilen ücrete 'evet', 276 işçi de 'greve evet' oyu kullandı.

Belediye İş Sendikası Trakya Şube Başkanı İbrahim Özçelik, "Referandumumuzu tamamladık hayırlı uğurlu olsun. Bizler birada herhangi bir baskı herhangi bir zorlama herhangi bir tarafa yönlendirme yapmadan son yapılan teklif üzerinden yazılı olarak işçilerimize teklif ettik. Sizlere de kapalı oy kabinlerinde vicdanlarınızla baş başa oy kullandınız. Burada greve çıkılmasını isteyen arkadaşlarımızın sayısı 276, greve çıkılmasın son teklif kabul edilsin diyen arkadaşlarımızın sayısı 306. Toplam 582 tane geçerli oyumuz var, 2 oy da geçersiz sayıldı. Hayırlı olsun, toplu sözleşmeyi imzalamak için bize yetki verildi, tersi olsaydı da greve çıkacaktık" diye konuştu.