Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

29.09.2022 14:41
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu'da ikamet eden üniversite öğrencilerine "yükseköğrenim burs yardımı" yapılacak.

Çorlu'da ikamet eden üniversite öğrencilerine "yükseköğrenim burs yardımı" yapılacak.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, geçen yıl başlatılan "Çorlu'nun Filizleri" projesi kapsamında dokuz ay verilecek öğrenim bursu bedelinin artırıldığını söyledi.

50 ihtiyaç sahibi öğrenciye burs yardımında bulunarak başlattıkları projeyi büyüttüklerini belirten Sarıkurt, Atatürk Evi'nden elde ettikleri gelir ve belediyenin de katkısı ile ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yönelik verilen burs ve ücrette artışa gittiklerini kaydetti.

Sarıkurt, burs alacak öğrenci sayısını 50'den 80'e yükseltirken 500 lira olan burs yardımını da 800 lira yaptıklarını bildirdi.

Sarıkurt, burs başvuruların 3 Ekim 2022 Pazartesi gününden itibaren 14 Ekim Cuma günü saat 17.00'ye kadar Atatürk Kent Enstitüsü'ndeki Sosyal Yardım Başvuru Merkezine yapılabileceğini ifade etti.

Çorlu Belediyesi'nden sahipsiz hayvanlara destek

Çorlu Belediyesi, sokakta yaşayan ve hayvanseverler tarafından Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürülen sahipsiz hayvanları, sağlık kontrollerinin ardından "Yeni Bir Başlangıç" projesi kapsamında sahiplendirmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, 3 ay gibi kısa bir sürede çok sayıda sokak hayvanının Çorlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi tarafından sahiplendirildiğini söyledi.

Sarıkurt, "Değerli vatandaşlarımız, evini paylaşacakları bir can için kesinlikle bir hayvan satın almamalı. Bu konuda en doğru adımın, sevimli dostlarımızı sahiplenmek olduğunu düşünerek 'Yeni Bir Başlangıç' projemizi hayata geçirmiştik. Son 3 ayda sahipleri tarafından çeşitli sebeplerle sokağa atılan ya da sokakta dünyaya gelen 42 hayvanımızı bu proje kapsamında sahiplendirdik." dedi.

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Kaynak: AA

Çorlu Belediyesi, Ahmet Sarıkurt, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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