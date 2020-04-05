Çorlu'da korona virüs karantinası biten 176 öğrenci tahliye ediliyor - Son Dakika

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Çorlu'da korona virüs karantinası biten 176 öğrenci tahliye ediliyor
6 saat önce
Çorlu'da korona virüs karantinası biten 176 öğrenci tahliye ediliyor Yurt dışından getirilerek Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu'nda karantina altına alınan alınan 176 öğrenci, karantina sürelerinin dolmasının ardından tahliye ediliyor.
Çorlu'da korona virüs karantinası biten 176 öğrenci tahliye ediliyor
TEKİRDAĞ - Yurt dışından getirilerek Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu'nda karantina altına alınan alınan 176 öğrenci, karantina sürelerinin dolmasının ardından tahliye ediliyor.
Tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınının ülkemizde de görülmesinin ardından Avrupa ülkelerinden ve umreden dönen vatandaşlar karantinaya alınmıştı. 22 Mart'ta Ukrayna'dan gelen 101 öğrenci ile Kazakistan'dan gelen 75 öğrenci de KYK Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınmıştı. Karantina süreleri dolan öğrenciler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından tahliye edilmeye başlandı. Öğrencileri taşıyan ilk otobüs yurt binasından ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 09:36 Kaynak: İHA
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