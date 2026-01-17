Çorlu'da Spor ve Gençlik Toplantısı - Son Dakika
Çorlu'da Spor ve Gençlik Toplantısı

Çorlu\'da Spor ve Gençlik Toplantısı
17.01.2026 11:23
Başkan Sarıkurt, Çorlu Belediye Futbol Kulübü'yla spor desteklerini değerlendirdi ve gençlerle buluştu.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediye Futbol Kulübü (ÇBFK) yönetimi ile aylık değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Başkan Sarıkurt, spora ve sporcuya olan desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Toplantıda kulübün altyapı çalışmaları, liglerdeki performansı ve genç yeteneklerin keşfedilmesine yönelik hazırlanan projeler görüşüldü.

Kulüp yönetimi Sarıkurt'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

-Başkan Sarıkurt gençlerle bir araya geldi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, gençlerle tanışma ve bilgilendirme toplantısında buluştu.

Sarıkurt, gençlerle belediyede bir araya gelerek Gençlik Meclisi projesinin amaçları ve işleyişi hakkında bilgi aldı.

Gençlik Meclisi'nin yerel yönetimde katılımcı demokrasiyi güçlendireceğini ifade eden Sarıkurt, geleceği gençlerle birlikte inşa etmek istediklerini belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gençlik, Futbol, Güncel, Çorlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da Spor ve Gençlik Toplantısı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Çorlu'da Spor ve Gençlik Toplantısı - Son Dakika
