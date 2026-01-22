Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonda, araçlarında uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?