Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda A.Ç'nin evine baskın düzenlendi.
Evde 152 fişek kullanıma hazır eroin bulunan A.Ç. gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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