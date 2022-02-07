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Çorlu Deresinin debisi yükseldi - Son Dakika

Çorlu Deresinin debisi yükseldi

07.02.2022 09:46

- Çorlu Deresinin debisi yükseldi Yağışlar Çorlu Deresini taşma noktasına getirdi Kirliliği ve etrafına yaydığı kötü kokular nedeniyle gündeme gelen Çorlu Deresi'nin artan son yağışların ardından debisi yükseldi.

- Çorlu Deresinin debisi yükseldi

Yağışlar Çorlu Deresini taşma noktasına getirdi

TEKİRDAĞ - Kirliliği ve etrafına yaydığı kötü kokular nedeniyle gündeme gelen Çorlu Deresi'nin artan son yağışların ardından debisi yükseldi. Dere taşma noktasına geldi.

Marmara Bölgesi'nin Karadeniz kıyılarında yer alan Yıldız Dağları'ndan doğarak pek çok yerleşim yerinden geçen ve Meriç Nehri ile birleştikten sonra Ege Denizi'ne dökülen temizlenebilmesi adına şafak harekatı da başlatılan Ergene Nehri'nin kollarından biri olan Çorlu Deresi aşırı yağışlar ve kar sularının erimesi nedeniyle taşma noktasına geldi.

Çorlu ve Ergene ilçelerinden de geçen Çorlu Deresi aşırı yağışlar nedeniyle taşma noktasına geldi. Çorlu'nun Sarılar Mahallesi ile Ergene'nin Sağlık Mahallesi mahallelerini bir birinden ayıran Çorlu Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Dere üzerindeki köprünün aşırı suyu taşımaması nedeniyle köprünün altından geçemeyen sular köprü üzerinden geçti.

Kirliliği ve adeta açık atık kanalı haline gelmesi nedeniyle sık sık gündem olan, yoğun yağış nedeniyle yağmur ve kar sularının su seviyesini yükselttiği Çorlu Deresi'nin rengi de siyahtan kahverengiye döndü.

Çorlu Deresinin debisi yükseldi
Çorlu Deresinin debisi yükseldi
Çorlu Deresinin debisi yükseldi

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Marmara Bölgesi, Yıldız Dağları, Çorlu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorlu Deresinin debisi yükseldi - Son Dakika


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