Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan İlk 5 Dakika Projesi eğitimine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan İlk 5 Dakika Projesi eğitimine katıldı - Son Dakika

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan İlk 5 Dakika Projesi eğitimine katıldı

6 saat önce

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan İlk 5 Dakika Projesi kapsamında ilçe genelinde yer alan okulların kantincilerine yönelik olarak Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda düzenlenen eğitime katılarak yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan İlk 5 Dakika Projesi eğitimine katıldı, System.String[]

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan İlk 5 Dakika Projesi kapsamında ilçe genelinde yer alan okulların kantincilerine yönelik olarak Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda düzenlenen eğitime katılarak yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı.


Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden yer alan okullarda görev yapan kantincilere yönelik olarak hazırlanan ve ilk yardım gerektiren acil durumlarda neler yapacaklarının anlatıldığı İlk 5 Dakika Projesi eğitimleri sürüyor.


Geçtiğimiz aylarda iki farklı şehirde eğitim gören ilköğretim öğrencilerinin aldıkları çikolatanın kapağını yutarak nefessiz kalması sonucu yaşamlarını yitirmesinin ardından bu ve benzeri olaylarda ilk yardımın öneminin bir kez daha ortaya çıkması nedeniyle hayata geçirilen İlk 5 Dakika Projesi kapsamında Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki kantin işletmecilerine yönelik düzenlenen eğitimler devam ediyor. Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda periyodik aralıklarla düzenlenen eğitime bu kez Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da katılarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Eğitimler kapsamında ilçe genelinde yer alan tüm okullardaki kantinlerin işletmecilerine eğitim verileceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Halk Eğitimi Merkezi, Hüseyin Erdoğan, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:52 Kaynak: İHA
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