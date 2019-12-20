Çorlu TSO, Belge Yenileme ve Gözetim Tetkiklerini başarıyla tamamladı - Son Dakika

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Belge Yenileme Tetkiki ile 31000 Risk Yönetim Sistemi Gözetim Tetkikinden başarıyla geçti.



Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Baş Tetkik Görevlisi Abdülkadir Öncel, TSE Denetçisi Osman Levent Demirci ve Çorlu TSE Müdürü Denetçi Adayı Seyyit Akdovan tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleşen denetimlerin kapanış toplantısına; Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Meclis Başkanı Erdim Noyan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Ersoy, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Kaya Kumyol, Yönetim Kurulu Üyeleri; Zeynel Yurtseven, Cem Tunalı, Genel Sekreter İbrahim Karağöz ve birim sorumluları katılımda bulundu.



"İstikrarla, daha üst seviyelere başarılı bir şekilde ilerleyeceğiz"



Tetkik sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulunan Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, "Türk Standardları Enstitüsünün, dolayısıyla tetkikçilerimiz, sistemimiz dahilinde ve haricinde bizler için çok değerlidir. Bölgenin kalkınmasında yönlendirici ve koordinatör konumunda, üyeleri tarafından benimsenen, kamu karar alıcıları tarafından bilgilerine danışılan, güvenilir ve lider bir kurum olma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Üyelerimizin taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini müşteri memnuniyet sistemi kapsamında alarak odamızı, Çorlu'yu, Çorlu'daki ticaret ve sanayiyi geliştirmeye çalışıyoruz. Odamızın tüm faaliyetleri için etkin ve verimli bir şikayet ele alma sürecinin kurulumu ve geliştirilmesi için rehberlik sunan ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi ile üyelerimize verdiğimiz hizmet kalitesini her geçen gün artırmayı hedefliyoruz. Ölçek yapısı gözetmeksizin tüm kamu kuruluşları ve özel kuruluşların işlevlerine ilişkin riskleri etkili bir şeklide yönetebilmeleri için gereken alt yapıyı oluşturmaya odaklanmış bir risk yönetimi standardı olan 31000 Risk Yönetim Sistemi Gözetim Tetkikinden de başarıyla geçtiğimiz için son derece mutluyuz. Odamız olarak istikrarla, daha üst seviyelere başarılı bir şekilde ilerleyeceğimize yürekten inanıyorum" dedi.



"Odamızın kurumsal gelişimine büyük önem veriyoruz"



Kapanış toplantısında konuşan Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan, "Belge yenileme ve gözetim tetkiklerinden başarıyla geçmek bizleri onurlandırmış ve gururlandırmıştır. Hazırladığımız projelerle birlikte odamızın kurumsal gelişimine büyük önem veriyoruz. Değerli TSE denetmenlerimizin vermiş oldukları tavsiyeler sonraki denetimler için bizlere büyük fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.



"Faaliyetler standartlara uygundur"



TSE Denetçisi Osman Levent Demirci de, "Gerçekleştirdiğimiz denetimler sonucu Çorlu TSO'daki birimlerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Çorlu TSO'nun standartlara uygun şekilde faaliyetlerini devam ettirdiği görülmüş olup kendilerine tavsiyelerimiz olmuştur. Faaliyet, proje ve hizmetlerinde Çorlu TSO'ya başarılar dilerim" dedi.



"Çorlu TSO'nun iyi uygulamalarını gittiğimiz tüm kurumlarda örnek olarak sunacağız"



TSE Baştetkikçisi Abdülkadir Öncel ise, "Öncelikle 2 gün süren tetkikler süresince bizlere gösterilen ilgi ve alakadan dolayı Yönetim Kurulu'na ve oda personeline çok teşekkür ederim. Sistemlerimiz incelediğimizde herhangi bir uygunsuzluğa rastlamadık. Müşteri memnuniyeti konusunda iyi uygulamalar gördük. Bu uygulamaları Türkiye'de gittiğimiz diğer kurumlarda örnek olarak sunacağız. Bizler de önerilerimizi sunduk. Çorlu TSO ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Belge Yenileme Tetkiki ile 31000 Risk Yönetim Sistemi Denetimi Gözetim Tetkikinden başarıyla geçmiştir. Raporlarımızda da sunacağız. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ