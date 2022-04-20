Cornelius, Trabzonspor'da ikinci baharını yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Cornelius, Trabzonspor'da ikinci baharını yaşıyor

20.04.2022 14:05
Cornelius, Trabzonspor'da ikinci baharını yaşıyor

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius, ülkesi Danimarka'dan sonra Türkiye'de adeta kendini buldu.

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius, ülkesi Danimarka'dan sonra Türkiye'de adeta kendini buldu. Fransa, İngiltere ve İtalya maceralarında aradığını bulamayan Cornelius, Türkiye'de ikinci baharını yaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da, Cornelius attığı golle takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Spor Toto Süper Lig'de 13, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 15 gole imza atan Danimarkalı futbolcu Andreas Cornelius, ülkesinden sonra Türkiye'de bordo-mavili formayla ikinci baharını yaşıyor.

Fransa, İngiltere ve İtalya kariyerlerinin ardından Türkiye'yi tercih eden golcü oyuncu toplamda 15 gole ulaştı. Ülkesi Danimarka'nın Kopenhag takımında attığı 18 golün ardından en parlak dönemini Türkiye'de Trabzonspor forması altında yaşayan oyuncu gol krallığında da iddialı durumda bulunuyor.

DANİMARKA'DA BAŞLAYAN YÜKSELİŞ, İNGİLTERE'DE HÜSRANA DÖNDÜ

Başarılı futbolcu, Danimarka'nın Kopenhag takımında ilk sezonda sadece iki maçta forma giyebildi. Cornelius için 2012-2013 sezonunu ise altın yılı oldu. Süperligaen 32 maçta 18 gol atan Cornelius, Avrupa'da önemli bir performans ortaya koyarak yükseliş dönemine girmişti.

2013-2014 sezonunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'de forma giymeye başlayan Danimarkalı futbolcu, burada aradığını bulamadı. Toplam 11 maçta forma giyen Cornelius, gol ve asist yapamadan tekrar ülkesine geri dönmüştü. Yaşadığı hayal kırıklığının ardından Danimarka'ya dönen başarılı oyuncu burada goller bularak yeniden toparlanma sürecine girdi.

İTALYA-FRANSA HATTINDAN ARAYIŞ

İngiltere'de geçen kötü günlerin ardından yeniden ülke dışına çıkmanın zorluğuyla karşı karşıya kalan Danimarkalı oyuncu zor bir karar vererek İtalya'nın yolunu tuttu. 2017-2018 sezonunda Serie A ekiplerinden Atalanta forması giydi. Toplam 31 maçta 6 gol atıp, 3 asist yaptı.

Cornelius için İtalya'da işler istediği gibi gitmemişti. İtalyan kulübü, golcü oyuncuyu Fransa ekibi Girondins Bordeaux'a kiralık olarak gönderdi. 2018-2019 sezonunda Fransa' da toplam 33 maçta 4 gol atarken 2 de asistle sezonu tamamlamıştı.

Atalanta kiralıktan dönen Cornelius'u bu kez başka bir İtalya ekibi Parma'ya kiraladı. 2019-2020 sezonunda ise Parma formasıyla 27 maçta 12 gol, 4 asist ile sezonu kapattı. Danimarkalı performansından memnun kalan Parma, Cornelius'u kadrosuna kattı.

DANİMARKA'DAN SONRA TÜRKİYE'DE İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR

Andreas Cornelius, 2020-2021 sezonunda Parma formasıyla 30 maçta sadece 1 gol atabilmişti. 5 asistle sezonu kapatan başarılı futbolcu söz konusu sezonda beklentileri karşılayamadı. Daha sonra Türkiye'nin yolunu tutan Cornelius ilk sezonunda forma giydiği 36 resmi maçta 15 gol kaydederek önemli bir performans ortaya koydu.

(Gökmen Şahin - İHA)

Cornelius, Trabzonspor'da ikinci baharını yaşıyor

YORUMLAR
500
Bahar geldi ikinci el otomobil pazarı hareketlendi Bahar geldi ikinci el otomobil pazarı hareketlendi Andreas Cornelius: Şampiyonluk avucumuzun içinde Andreas Cornelius: Şampiyonluk avucumuzun içinde

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cornelius, Trabzonspor'da ikinci baharını yaşıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:58 İBB usulsüz İstanbulkart kullananların peşine düştü! Reklam filmi tartışmalara yol açtı: Savunan da var, kızan da!
13:53 Şenol Güneş'e teklif üstüne teklif! Yeni sezonda Arap Yarımadası'nın yolunu tutabilir
13:51 Kremlin: Barış anlaşmasının taslağını Ukrayna'ya ilettik, top Kiev'in sahasında
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli sığınmacıların dönüşü için "huzurlu ortam "vurgusu yaptı: Kendileri dönecekler
13:43 Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaşlı oluyor! Temaslar başladı
13:39 3 kez AK Parti'den aday adayı olmuştu! Eski futbolcu Tanju Çolak: Artık AK Parti ile aynı düşüncede değilim
13:25 Evinizi yabancı zenginlere kiralamak isterken iki kez düşünün: Tinder avcısı kılığındaki dolandırıcılar iş başında
13:11 2 yıl önce İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı
12:59 Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı açıklaması: Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak
12:58 Seçim vaktinde mi yapılacak? Galatasaray'ın itirazı cuma günü görüşülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 14:16:34. #1.11#
SON DAKİKA: Cornelius, Trabzonspor'da ikinci baharını yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement