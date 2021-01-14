CoronoVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Denizli'de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Aşı, kentte ilk olarak Denizli Devlet Hastanesinde İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Berna Öztürk, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, hastane başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel ve sağlık çalışanlarına uygulandı.

Sağlık görevlilerince aşı yapılmasının ardından açıklamada bulunan Öztürk, aşının güvenilirliğinin ispatlandığını ve bütün güvenlik testlerinden geçtiğini söyledi.

Aşının, Türkiye'deki etkinliğinin yüzde 92,5 seviyelerinde olduğuna ve kentte aşılamayı 7 gün içinde bitirmeyi hedeflediklerini işaret eden Öztürk, "Denizli'de tanımlanmış olan 17 bin sağlık çalışanımız var. Kovid-19 döneminde büyük bir özveriyle risk altında görevlerini icra eden herkes öncelikli olarak aşılanacak. Tüm kentte aşı çalışmaları başlatıldı. Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın tek yolu aşıdır. Mutlaka Bilim Kurulumuzun önerilerine uyalım. Tüm sağlık çalışanlarını ve zamanı geldikçe risk grubundaki tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. İnşallah uygun şekilde bağışıklığımızı kazanırız ve salgından hep birlikte kurtuluruz." dedi.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutluhan ise salgın ile mücadelede beklenen anın geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanımızın ve çalışanların büyük gayretleriyle aşımız, bugün itibariyle PAÜ'de başlamış bulunmaktadır. Bilindiği üzere öncelikle sağlık çalışanları ki bu çok doğru bir karar. Kovid-19'lu hastalarla hep sağlık çalışanlarımız muhatap olmaktadır. Yüzde 92 başarısı olan aşımızın hızlı bir şekilde halkımıza da yansıması ve herkese sağlık getirmesi diliyorum."