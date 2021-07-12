Üye Girişi
Çorum Belediyesi "Refakatçi Misafirhanesi" ile hasta yakınlarını 4 yıldızlı otel konforunda ağırlıyor - Son Dakika

Çorum Belediyesi "Refakatçi Misafirhanesi" ile hasta yakınlarını 4 yıldızlı otel konforunda ağırlıyor

12.07.2021 14:09
Çorum Belediyesi

Sağlık Bakanlığının 2018 yılında Türkiye'de tek kalemde yaptığı en büyük hastane yatırımlarından olan 650 yataklı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine çevre il ve ilçelerden tedavi olmak için gelen hastaların yakınları, tedavi süresince Çorum Belediyesince inşa edilen 16 odalı...

Sağlık Bakanlığının 2018 yılında Türkiye'de tek kalemde yaptığı en büyük hastane yatırımlarından olan 650 yataklı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine çevre il ve ilçelerden tedavi olmak için gelen hastaların yakınları, tedavi süresince Çorum Belediyesince inşa edilen 16 odalı misafirhanede konaklayabiliyor.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin karşısında atıl vaziyette bulunan 675 metrekaresi kapalı, toplam 2 bin 500 metrekare alana sahip bina, Çorum Belediyesince onarılarak, Refakatçi Misafirhanesi'ne dönüştürüldü.

Dört yıldızlı otel konforunda ücretsiz hizmet veren misafirhane için açılış töreni düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi, törende, Çorum Belediyesinin Refakatçi Misafirhanesi ile kente katma değer sağladığını söyledi. Misafirhanenin ne kadar anlamlı olduğunu en iyi hastanede hastası yatan, kendi için kalacak yer bulamamış kişilerin anlayacağını belirten Çiftçi, "Bu yatırımı çaresizlik içinde olan insanların daha iyi takdir edeceğini düşünüyorum. Bu hizmetin ilimize ve insanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da misafirhanenin kısa süre önce hizmet vermeye başladığını ve bugüne kadar 407 vatandaşın hizmetten yararlandığını söyledi.

Refakatçi Misafirhanesi'nin en önemli seçim vaatlerinden biri olduğunu anlatan Aşgın, "Misafirhanemiz, Çorum ölçeğindeki iller arasında ilk kez yaptığımız bir hizmet. Vatandaşlarımız son derece memnun. Değişik illerden, ilçelerden, köylerden vatandaşlarımız muayene için geliyor, tahlil yaptırıyor, sonuçlarını ertesi gün alabiliyor. Allah korusun buradan geçerken kaza yapıyor, yaralı hastanede yatıyor, yakınları araçları otel gibi kullanmak zorunda kalıyor, banklarda yatıyor. Bizim şehrimiz sevginin, kardeşliğin şehri, sahabeler şehri. Buna müsaade edemezdik, etmedik." diye konuştu.

"Bizim ölçeğimizde hiçbir ilde bu hizmet yok"

Aşgın, tesisin odalarının lüks otel odalarını aratmadığını belirterek, "Her odada televizyon, buzdolabı, terlik, banyo için ihtiyaç duyulan her şey var. Vatandaşlarımız bu hizmetten tamamen ücretsiz şekilde yararlanıyor. Bizim ölçeğimizde hiçbir ilde bu hizmet yok. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya da konuşmalarında Çorum Belediyesinin gönül belediyeciliği anlamında önemli bir yatırımı hayata geçirdiğini bildirdi.

Törene Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da katıldı.

Erol Olçok, Türkiye, Çorum, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum Belediyesi 'Refakatçi Misafirhanesi' ile hasta yakınlarını 4 yıldızlı otel konforunda ağırlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Akşener'den 15:57 Akşener'den "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'dur" açıklamasına ilk yorum: Saygıyla karşılarım Yaptığı yanına kar kalmadı! Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadın tutuklandı 15:36 Yaptığı yanına kar kalmadı! Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadın tutuklandı Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu 14:55 Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu
Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor 14:21 Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor Cumhurbaşkanlığı karış karış bu belgeleri arıyordu! Kadıköy'deki sahaf Osmanlı arşivinin kayıp belgelerini 25 yıl önce çöpte bulmuş 14:00 Cumhurbaşkanlığı karış karış bu belgeleri arıyordu! Kadıköy'deki sahaf Osmanlı arşivinin kayıp belgelerini 25 yıl önce çöpte bulmuş İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler 13:41 İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler
Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş 13:37 Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar 13:22 Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar

Son Dakika Haberleri
16:04 Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı
15:49 Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi
15:36 Yaptığı yanına kar kalmadı! Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadın tutuklandı
15:31 Caner Erkin ve Mert Hakan Youtube'u salladı! Eğlenceli anlar taraftarın beğenisini topladı
15:03 4 Büyükler buluşuyor! Başkanlar sorunları canlı yayında tartışacak
14:54 Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu
14:02 Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor
13:45 İngilizler yine olay çıkardı! Bu kez 14-15 yaşlarındaki bir taraftarı öldüresiye dövdüler
13:41 İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler
13:40 Tosucuk'un ağabeyi Fatih Aydın için de iade işlemleri başlatıldı! 4 kişilik ekip Uruguay'da
Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı         
16:05
Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi         
15:49
5 yıldızlı termal otel bir kez daha icradan satışa çıktı 5 yıldızlı termal otel bir kez daha icradan satışa çıktı         
15:15
Bayram öncesi otel rezervasyonlarında patlama yaşandı! Turizmciler uyardı Bayram öncesi otel rezervasyonlarında patlama yaşandı! Turizmciler uyardı         
14:47
Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor         
14:03
Şevval Sam ve Olgun Şimşek, vefat eden Hasan Saltık için düet yaptı Şevval Sam ve Olgun Şimşek, vefat eden Hasan Saltık için düet yaptı         
13:43
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular         
13:38
13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim 13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim         
13:34
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Yüreklerin ağza geldiği an! Kaçan boğa, sahibini altına alıp ezdi Yüreklerin ağza geldiği an! Kaçan boğa, sahibini altına alıp ezdi         
12:36
Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı         
11:52
Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada         
11:49
Yakın çevresine Yakın çevresine "Kaan'a tahammülüm kalmadı" demiş! Hadise, yeni sevgilisine ilanı aşk etti         
11:42
ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı         
11:16
1.2 milyon dolarlık ayakkabı! Türünün ilk örneği waffle tabanlı el yapımı Nike ayakkabılar satışa çıkıyor 1.2 milyon dolarlık ayakkabı! Türünün ilk örneği waffle tabanlı el yapımı Nike ayakkabılar satışa çıkıyor         
10:26
Evden kovulduğunu söyleyen engelli vatandaş, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı Evden kovulduğunu söyleyen engelli vatandaş, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı         
23:11
Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı         
19:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 16:12:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum Belediyesi "Refakatçi Misafirhanesi" ile hasta yakınlarını 4 yıldızlı otel konforunda ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement