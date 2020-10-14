Çorum'da evine vinç çarpan yaşlı adam kaza anını anlattı - Son Dakika

Çorum'un Boğazkale ilçesinde vincin çarptığı 2 katlı evin sahibi 87 yaşındaki Mustafa Badak, kaza anını ve yaşadığı paniği anlattı.

Celal Eren'in kullandığı 07 CFS 79 plakalı vincin freninin boşalması sonucu çarptığı evdeki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Evin bahçe duvarını yıktıktan sonra salonundan içeri giren vincin, iş makineleri yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılmasının ardından hasar tespit çalışmaları başladı.

Kaza sırasında yalnız yaşadığı evinde televizyon izleyen, 4 çocuk babası Badak, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük korku yaşadığını söyledi.

Evinde haberleri izlerken gürültüyle irkildiğini belirten Badak, "Evin salonundaki kanepede uzandım, haberleri izliyordum. Birden bir gürültü oldu. 'Deprem oluyor herhalde' dedim. Sonra her yer toz duman oldu. Dumandan dolayı etrafı göremedim, çıkmak için kapıyı bulamadım. Seslenince biri gelip beni kolumdan tutup çıkarttı. Dışarı çıktım, baktım ki hiçbir şey kalmamış." ifadelerini kullandı.

Kazanın ardından tedbiren Boğazkale Devlet Hastanesine kaldırıldığını anlatan Badak, "Hastanede film çektiler. Kolumun üstüne tuğla parçaları düştü, incindi. Ayağımın altında da cam kesikleri var. Buna şükür. Ettiğimiz iyilikler karşımıza çıktı." dedi.

Badak, çarpmanın etkisiyle evin kullanılamaz hale geldiğini, eşyaların da zarar gördüğünü dile getirerek, "Evimin tamir edilmesini istiyorum. Bütün eşyalarım, evim zarar gördü. 1500 liraya aldığım çekyatın son taksitini bu ayın 1'inde ödedim. Televizyon da kırıldı, hepsi kırıldı." diye konuştu.

Kazayı haber alan Badak'ın İstanbul'da yaşayan oğulları Yılmaz ve Muzaffer Badak da sabah erken saatlerde Çorum'daki baba evine geldi.

Evi kullanılamaz hale gelen yaşlı adam, geçici olarak ilçedeki akrabalarının evine yerleştirildi.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde dün, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkan Celal Eren'in kullandığı vinç, Mustafa Badak'a ait 2 katlı evin önce bahçe duvarına, ardından da binaya çarpmıştı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı.