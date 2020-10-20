Çorum'da ihtiyaç sahiplerine 'askıda gelinlik' uygulaması - Son Dakika

ÇORUM'da Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanifi Özdemir, başlattığı 'askıda gelinlik' uygulamasıyla, maddi imkansızlıklar nedeniyle gelinlik alamayan gelin adaylarının hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

Kentte binlerce aileye yaptığı gıda ve giyim yardımlarıyla övgü toplayan Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanifi Özdemir, bu kez de maddi imkansızlıklar nedeniyle gelinlik alamayan genç kızların yardımına koşmak için kolları sıvadı. Muhtar Özdemir, 'askıda gelinlik' uygulaması başlatıp, özellikle yeni düğün yapan çiftlerden ricacı olarak, gelinliklerini yardıma muhtaç gelin adaylarının kullanması için muhtarlığa bırakmalarını istedi. Talebe olumlu yanıt veren pek çok kişi, gelinliklerini muhtarlığa bırakmaya başladı. Mahallede 1 yıldır süren ve yaklaşık 20 gelinliğin hediye edildiği uygulamayla, ekonomik zorluk çeken gelin adaylarının hayalleri de gerçeğe dönüşüyor. 'ONLARIN MUTLULUĞUNA ORTAK OLUYORUZ'

Mahallede düğün yapan yeni evli çiftlerin, muhtarlığa gelerek bıraktıkları gelinlikleri, gelin adaylarına hediye ettiklerini söyleyen muhtar Hanifi Özdemir "Başlattığımız uygulamayla, yeni gelin olmuş kızlarımız düğünde giydikleri gelinliği getirip, bize teslim ediyor. Maddi durumu iyi olmayan ve gelinlik alamayan kızlarımıza vermemizi istiyorlar. Biz de gerçek maddi durumu iyi olmayan kızlarımıza bu gelinlikleri hediye ediyoruz. Onların mutluluğuna ortak oluyoruz. Yılda en az 20 gelinlik dağıtıyoruz. Getirenlerden de alanlardan Allah razı olsunö dedi.