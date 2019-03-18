Son Dakika Haberleri: Çorum'da Kimyasal Maddeden Zehirlenme Şüphesi

Çorum'da Kimyasal Maddeden Zehirlenme Şüphesi

18 dakika önce

Çorum'da atık kağıt ve plastik toplayan İranlı genç, çöp konteynerinde bulduğu bidondaki kimyasal maddeden etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da Kimyasal Maddeden Zehirlenme Şüphesi, System.String[]
Çorum'da atık kağıt ve plastik toplayan İranlı genç, çöp konteynerinde bulduğu bidondaki kimyasal maddeden etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yeniyol Mahallesi'nde atık kağıt ve plastik toplayan İran uyruklu R.A. (22), çöp konteynerindeki kimyasal madde dolu bidonu almak isterken fenalaştı.

Ailesi tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen R.A. tedavi altına alındı. Müşahede altında tutulan genç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay yerine polisin yanı sıra Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Konteynerin bulunduğu sokağın polis tarafından trafiğe kapatılmasının ardından AFAD ekiplerince inceleme yapıldı.

Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) inceleme sonrası kimyasal madde dolu bidon, numune alınarak imha işlemi için Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bölgedeki konteynerleri inceleyen ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Kimyasal maddenin içeriğinin, testlerin ardından belirleneceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:49 Kaynak: AA

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