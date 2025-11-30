Apartmandaki ilaçlama sonrası 5'i çocuk 8 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
Apartmandaki ilaçlama sonrası 5'i çocuk 8 kişi hastanelik oldu

Apartmandaki ilaçlama sonrası 5\'i çocuk 8 kişi hastanelik oldu
30.11.2025 10:59
Çorum'da bir apartman dairesinde yapılan haşere ilaçlaması sonrası 5'i çocuk 8 kişi zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ilaçlamayı yapan kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da kaldıkları otelde yapılan ilaçlamada zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesinin ardından benzeri bir olay da Çorum'da yaşandı.

5'İ ÇOCUK 8 KİŞİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi'nde yer alan bir apartmanda bir daire yapılan haşere ilaçlamasının ardından apartmanda oturan 5'i çocuk 8 kişi akşam saatlerinde zehirlenme şüphesiyle ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. 3 aileden 8 kişi, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLAÇLAMAYI YAPAN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

İlaçlamayı yapan A.U. gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

VALİLİK: HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Bu arada Çorum Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde meydana gelen zehirlenme vakası ile ilgili olarak bazı sosyal medya platformları ile internet haber sitelerinde çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur. 29 Kasım 2025 tarihinde saat 19.04 sıralarında Çorum Merkez ilçesi Varlıklı Caddesi'nde bir apartman dairesinde yapılan haşere ilaçlaması sonrasında bina sakinleri tarafından kimyasal zehirlenme şüphesiyle ihbarda bulunulmuştur. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, ilk ambulans 3 dakika içerisinde ulaşarak iki çocuk ve annelerini Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakletmiştir. Hastalarda bulantı ve kusma şikayetleri görülmüş, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir. Saat 19.32'de alınan ikinci ihbar üzerine AFAD ekipleri olay yerine yönlendirilmiş, kimyasal ölçümler gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontrollerde ilaçlama sonrası uçucu organik bileşik (VOC) tespit edilmiş, toplamda 3 aileden 8 kişinin etkilendiği belirlenmiştir. Hastanede tedavileri devam eden vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Tedbiren büyükler acil serviste 8 saat, çocuklar ise serviste 24 saat süreyle müşahede altına alınmışlardır. AFAD tarafından yapılan ölçümlerde ilaçlanan dairenin olduğu katta tespit edilen birim, binanın ortak kullanım alanlarında ve diğer dairelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. İlaçlamayı gerçekleştiren şüpheli A.U. gözaltına alınarak gerekli işlemler için emniyete sevk edilmiştir. Olayla ilgili tahkikat titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: İHA, DHA

